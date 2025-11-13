Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закрытие Русского дома

Фото: Русский дом в Кишенёве

Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения о функционировании Российского дома в Кишиневе. За нее проголосовали 60 депутатов из 101, сообщает Sputnik Молдова.

Также агентство сообщило, что главе русской общины республики Людмиле Лащеновой не разрешили выступить в парламенте в защиту Российского дома науки и культуры. Лащенова девять часов провела в здании парламента, ожидая возможности выступить.

Ранее правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома. Власти сочли его «инструментом гибридного влияния Кремля». Представитель Российского дома в ответ назвал клеветой заявление депутата молдавского парламента, главы комиссии по бюджету и финансам Раду Мариана о шпионской деятельности центра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением молдавского правительства. «Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной», — сказал он.

О закрытии центра в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года, после того как воздушное пространство Молдавии нарушили несколько беспилотников. Власти страны заявили, что БПЛА принадлежат России. Москва отвергла обвинения и назвала их безосновательными.

Россия и Молдавия в 1998 году подписали соглашение о сотрудничестве для популяризации истории, культуры, информирования общественности о развитии политических, экономических, научных и образовательных процессов. Российский центр науки и культуры в Кишиневе открылся в 2009 году. Среди основных направлений его деятельности на сайте Русского дома перечислены продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, общественная дипломатия и молодежные обмены.