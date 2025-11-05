Правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома в Кишиневе

Правительство Молдавии одобрило проект, подразумевающий закрытие российского культурного центра в Кишиневе. Кремль заявил, что молдавские власти «продолжают линию на антагонизацию» России

Фото: Русский дом в Кишинёв

Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о создании и функционировании культурных центров с Россией, сообщает Radio Moldova.

Проект подразумевает закрытие в Кишиневе Российского центра науки и культуры (Русского дома), который власти считают «инструментом гибридного влияния Кремля». Теперь документ рассмотрят в парламенте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением молдавского правительства. «Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной», — сказал он журналистам, передал корреспондент РБК.

В Россотрудничестве РБК заявили, что уведомлений от властей Молдавии не получали. Пока Русский дом работает в плановом режиме.

Две страны в 1998 году подписали соглашение с целью популяризации истории, культуры, информирования общественности о развитии политических, экономических, научных и образовательных процессов. Однако в условиях «нынешней геополитической ситуации и высокого риска дезинформации» Министерство культуры Молдавии предложило денонсировать договор, передавал Newsmaker. В проекте ведомства отмечалось, что в России нет молдавского культурного центра, «соответственно, нет справедливого механизма продвижения информации о Молдове».

Российский центр науки и культуры в Кишиневе открылся в 2009 году. Среди основных направлений его деятельности на сайте Русского дома перечислены продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, общественная дипломатия и молодежные обмены.

О закрытии центра в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года, после того как воздушное пространство Молдавии нарушили несколько беспилотников. Власти страны заявили, что БПЛА принадлежат России. Москва отвергла обвинения и назвала безосновательными.