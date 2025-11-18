Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Столичные власти смогли добиться расторжения договора аренды павильона «Молдова» на ВДНХ с компанией, связанной с правительством этой страны. Здание не использовалось по назначению, а площади в нем сдавались сторонним организациям

Павильон «Молдова» (№ 10) на ВДНХ в Москве (Фото: Елена Коромыслова / Shutterstock)

Департамент городского имущества Москвы (ДГИ) добился расторжения договора аренды павильона «Молдова» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с компанией C.I.E Moldexpo S.A. Об этом говорится в решении столичного Арбитражного суда, которое было опубликовано 31 октября. Суд также постановил выселить из павильона и субарендатора — компанию «Арбиэй групп», занимавшую площади здесь с 2014 года.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования департамента городского имущества, подтвердил РБК представитель последнего. Он также добавил, что вопрос использования здания в дальнейшем может быть рассмотрен после вступления в законную силу судебного акта.

Компания C.I.E Moldexpo S.A. занималась проектом по созданию торгово-выставочного центра «Молдова» на территории павильона № 10 на ВДНХ с 2012 года. Соответствующими полномочиями ее наделило Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии, а сама компания сейчас находится в ведении Агентства публичной собственности республики.

РБК направил запросы в C.I.E Moldexpo S.A и Агентство публичной собственности Молдавии. Связаться с представителем «Арбиэй групп» не удалось.

Чем известен павильон «Молдова»

Здание, чья общая площадь составляет 2,7 тыс. кв. м, расположено на проспекте Мира на территории ВДНХ. Это один из национальных павильонов бывших советских республик, который был построен в 1951 году по проекту архитекторов Федора Наумова, Анатолия Захарова и Владислава Туканова. Экспозиция павильона «Молдавская ССР» отражала историю и культуру страны, а также ее достижения в сельском хозяйстве и промышленности. После перехода выставки на отраслевой принцип в 1963 году павильону присвоили новое наименование — «Стандарты». С этого момента в нем стали демонстрировать научные разработки и достижения в сфере метрологии. А в 1990-е годы здесь, как и во многих других объектах ВДНХ, располагались торговые ряды.

Но в 2011 году между правительствами России и Молдавии был подписан договор о создании на территории павильона национального торгово-выставочного центра «Молдова». В рамках этого соглашения здание предоставлялось в долгосрочную аренду сроком на 50 лет: платеж и за сам объект, и за земельный участок под ним составлял по 1 руб. в год. Курировать данный проект должно было Министерство экономики и инфраструктуры страны. Вскоре уполномоченное им C.I.E Moldexpo S.A. стало арендатором объекта. А уже в 2014 году эта структура сдала здесь площади в субаренду компании «Арбиэй групп», которая занималась реконструкцией павильона.

Работы по восстановлению здания завершились к 2019 году. Владелец «Арбиэй групп» Виктор Евстифеев ранее говорил, что здание «находилось в аварийном состоянии» — пришлось произвести полную замену внешних и внутренних инженерных коммуникаций, а также снимать до кирпича отделочные материалы. Сама реконструкция преподнесла «много сюрпризов, сломав первоначальные планы и расчеты затрат», подчеркивал он. Сейчас в павильоне находится ресторан молдавской кухни «Леон», выставочные и торговые площади.

Что стало причиной спора

Судебное разбирательство между ДГИ, C.I.E Moldexpo S.A. и «Арбиэй групп» началось в сентябре 2024 года, следует из материалов дела. Поводом для него стала межведомственная проверка, которая была проведена в марте того же года. В ходе нее было установлено, что компания использовала объект с нарушением условий договора, уточнил представитель ДГИ. Из судебных документов следует, что «в объекте отсутствовала идентификация торгово-выставочного центра «Молдова», в павильоне не были представлены элементы национальной культуры и продукции, произведенной в стране. К примеру, в меню ресторана «Леон» были включены лишь шесть блюд молдавской кухни, а в подлестничных пространствах располагались кафе «Дружба» и «Тот самый чебурек». После проведения проверки ДГИ направлял C.I.E Moldexpo S.A. претензию, в которой предлагал в течение месяца начать использовать помещение по его целевому назначению и освободить его от сторонних пользователей.

Спустя год — в феврале 2025 года — в павильоне прошла повторная проверка, говорится в решении столичного арбитража. По ее результатам было установлено, что порядка 2/3 павильона все также использовалось с нарушением действующего соглашения. Вместо демонстрации элементов национального и культурного наследия Молдавии здесь проходили выставки «Россия Великая» и «Сибирский левша». А в меню ресторана «Леон» блюда местной кухни все также составляли менее 25% от всех представленных позиций, подчеркивается в материалах суда. Кроме того, здание частично эксплуатировалось третьими лицами, передача объекта которым не была согласована ДГИ.

«Арбиэй групп», как сказано в решении, пыталась оспорить доводы истца. Ответчик указывал на то, что члены комиссии, которые проводили проверку в марте прошлого года, не обладают «должной компетенцией и познаниями в области культуры и истории республики». Кроме того, уведомление о грядущей проверке компании не поступало, а на момент ее проведения павильон был закрыт на уборку и обработку. В связи с этим некоторые экспозиции, рассказывающие об истории, культуре и обычаях молдавского народа, а также посвященные созданию и развитию основных отраслей экономики, в тот день не функционировали. На момент проведения проверки со столов даже были сняты 117 скатертей с молдавским орнаментом и не работала экспозиция национальной одежды. Ответчик также подчеркнул, что комиссией в акте осмотра не был отражен факт проведения в павильоне международных конкурсов с дегустацией вин, организаторами которых выступала Молдавия.

В ходе разбирательства «Арбиэй групп» указывала, что после рекомендаций комиссии была произведена замена экспонатов выставки восковых фигур из Санкт-Петербурга, а также демонтировано кафе «Тот самый чебурек» и закрыта экспозиция «Орудие наказаний Средневековья». Но суд решил, что доказательств, подтверждающих устранение ответчиками выявленных нарушений и соблюдения условий договора аренды, не предоставлено. По состоянию на октябрь 2025 года в здании проходили выставки «Сокровища гробницы Тутанхамона», «Сибирский левша» и «Россия Великая», которые не имеют отношения к организации и насыщению павильона молдавским колоритом, а также не содержат в себе элементов национального и культурного наследия страны, подчеркивается в решении суда.

Как оценивают перспективы юристы

Решение суда является основанием для расторжения договора и выселения как арендатора, так и субарендатора, говорит юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Артем Гульянц. Но пока оно еще не вступило в законную силу, отмечает консультант «Каменская & партнеры» Дмитрий Горев. Все лица, участвующие в деле, имеют право обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции, напоминает адвокат практики сложных судебных споров «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская. Но, как следует из карточки дела, представители C.I.E. Moldexpo S.A. в ходе рассмотрения спора не участвовали и не представляли свою позицию по делу, говорит Горев. Он не исключает, что компания утратила интерес к данным правоотношениям.

Шансы успешно оспорить решение суда в этом случае невелики, считает Гульянц. Суд не убедила позиция субарендатора, которая строилась в том числе на том, что в павильоне были национально-культурные экспозиции, но именно в день осмотра они были сняты из-за «санитарного дня», отмечает он. Кроме того, в споре по договору, предусматривающему плату 1 руб. в год, требования к арендатору по определению будут выше, говорит эксперт.