В Русском доме в Молдавии назвали клеветой обвинения в шпионаже
Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе назвал клеветой заявление депутата молдавского парламента, главы комиссии по бюджету и финансам Раду Мариана о шпионской деятельности центра, говорится в сообщении организации в телеграм-канале.
«Мы с недоумением и разочарованием восприняли клеветническое высказывание депутата <...> Мариана в наш адрес», — отметила пресс-служба центра.
В Русском доме подчеркнули, что слова Мариана о том, что работа организации «не имеет никакого отношения к культурной сфере», демонстрируют его неосведомленность о проводимых на площадке «многочисленных творческих и просветительских мероприятиях».
Накануне правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании культурных центров с Россией. Проект подразумевает в том числе закрытие в Кишиневе Русского дома, который власти считают «инструментом гибридного влияния Кремля». В Россотрудничестве говорили, что уведомлений от властей Молдавии не получали. Пока Русский дом работает в плановом режиме.
Мариан обвинил центр в «шпионаже» и «подрывной деятельности» против Молдавии. «Этот культурный центр никоим образом не является культурным. Это центр, под прикрытием которого осуществляется деятельность, направленная на подрыв суверенитета Молдавии», — отметил он, его слова передает NewsMaker.
Российский центр науки и культуры в Кишиневе открылся в 2009 году. Среди основных направлений его деятельности на сайте Русского дома перечислены продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, общественная дипломатия и молодежные обмены.
