 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Русском доме в Молдавии назвали клеветой обвинения в шпионаже

Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе, Молдавия
Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе, Молдавия (Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock)

Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе назвал клеветой заявление депутата молдавского парламента, главы комиссии по бюджету и финансам Раду Мариана о шпионской деятельности центра, говорится в сообщении организации в телеграм-канале.

«Мы с недоумением и разочарованием восприняли клеветническое высказывание депутата <...> Мариана в наш адрес», — отметила пресс-служба центра.

В Русском доме подчеркнули, что слова Мариана о том, что работа организации «не имеет никакого отношения к культурной сфере», демонстрируют его неосведомленность о проводимых на площадке «многочисленных творческих и просветительских мероприятиях».

В Молдавии опровергли данные о разрешении сноса советских памятников
Политика
Памятник освободителям Кишинева от немецко-фашистских войск, Молдавия

Накануне правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании культурных центров с Россией. Проект подразумевает в том числе закрытие в Кишиневе Русского дома, который власти считают «инструментом гибридного влияния Кремля». В Россотрудничестве говорили, что уведомлений от властей Молдавии не получали. Пока Русский дом работает в плановом режиме.

Мариан обвинил центр в «шпионаже» и «подрывной деятельности» против Молдавии. «Этот культурный центр никоим образом не является культурным. Это центр, под прикрытием которого осуществляется деятельность, направленная на подрыв суверенитета Молдавии», — отметил он, его слова передает NewsMaker.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе открылся в 2009 году. Среди основных направлений его деятельности на сайте Русского дома перечислены продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия, общественная дипломатия и молодежные обмены.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Минаева
Россия культура шпионаж обвинения Молдавия
Материалы по теме
У молдавской оппозиции провели обыски по делу о подготовке беспорядков
Политика
Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства»
Политика
Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдёт человека Технологии и медиа, 22:43
Песков объяснил отсутствие встречи Путина с Федорищевым в Самаре Политика, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Суд обратил в доход государства основанный Ходорковским лицей Политика, 22:22
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 22:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 21:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
ЦБ: инвестор сможет подать в суд, если будет введен в заблуждение при IPO Инвестиции, 21:58
Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на Итоговом турнире WTA Спорт, 21:55
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете Политика, 21:38
«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России Спорт, 21:37
В Русском доме в Молдавии назвали клеветой обвинения в шпионаже Политика, 21:29