В Китае поезд врезался в бригаду железнодорожных рабочих

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press

В провинции Юньнань на юго-западе Китая поезд наехал на группу железнодорожных техников во время ночных работ. В результате столкновения 11 человек погибли, двое получили ранения, пишет South China Morning Post.

Трагический инцидент произошел возле станции Лоянчжэнь в городе Куньмин, где участок железной дороги сильно изгибается. Рабочие не заметили, как состав выскочил из-за поворота. На поезде в это время тестировали оборудование для обнаружения землетрясений.

Началось расследование. Предстоит выяснить, как на путях во время испытательных работ оказались люди.

Reuters называет эту железнодорожную аварию самой крупной в Китае за более чем десятилетие.

23 июля 2011 года в восточной провинции Чжэцзян на виадуке столкнулись два сверхскоростных пассажирских поезда: в остановившийся экспресс врезался другой состав, следовавший за ним. Это привело к падению двух вагонов с высоты более 20 м. В результате катастрофы 40 человек погибли и около 200 пострадали.

Расследование показало, что к трагедии привели ошибки в действиях персонала поездов и конструктивные недостатки в сигнальном оборудовании на железной дороге.

Правительство Китая объявило кампанию по улучшению безопасности национальной железнодорожной инфраструктуры.