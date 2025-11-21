РЖД заявили о задержках поездов из-за схода грузовых вагонов на Транссибе
Пассажирские поезда на Транссибирской магистрали задержаны из-за схода грузовых вагонов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
В настоящее время задерживаются поезда:
№ 1 Владивосток — Москва;
№ 2 Москва — Владивосток;
№ 9 Владивосток — Москва;
№ 69 Чита — Москва;
№ 137 Иркутск — Абакан;
№ 57 Иркутск — Красноярск;
№ 147 Иркутск — Тайшет.
«Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов», — сообщили РЖД. Для восстановления участка задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника. Ведутся работы по укреплению полотна, укладке новой рельсошпальной решетки, ремонту поврежденной опоры и контактной сети. Координацию ведет специальный штаб.
О сходе вагонов ВСЖД сообщила накануне вечером. Инцидент произошел на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги. Вместе с вагонами сошел локомотив грузового поезда с углем. Предварительно, никто не пострадал.
