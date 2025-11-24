 Перейти к основному контенту
0

Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Из-за ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

На участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего и задерживаются составы.

«На радиальных линиях Мосузла продолжает работать спецтехника в том числе 24 локомотива, оборудованных вибропантографами, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда. На ряде подстанций запущены схемы профилактического подогрева контактной подвески», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Анастасия Лежепекова
Москва МЖД непогода
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 08:08 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 08:08
FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США Политика, 08:18
Кто должен покрыть ущерб от атак дронов: новая позиция Верховного судаПодписка на РБК, 08:06
Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя Город, 08:05
Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за воздушных шаров Политика, 07:49
Четыре дома и машина повреждены при атаке БПЛА на Воронежскую область Политика, 07:41
В «Сбере» назвали самые популярные инструменты для накоплений у россиян Инвестиции, 07:30
Укрепление до ₽70–80 или падение до ₽90–100 за доллар. Что будет с рублемПодписка на РБК, 07:30
Эксперты предупредили о мошенниках от лица фейкового фонда помощи бойцам Общество, 07:29
За ночь над российскими регионами уничтожили 93 дрона ВСУ Политика, 07:27
Власти назвали сроки расширения льготной ипотеки на вторичное жилье Общество, 07:14
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге 24 ноября Общество, 07:07
Бизнес назвал главные риски при внедрении облачных сервисовПодписка на РБК, 07:01
Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС Бизнес, 07:01
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля Политика, 06:49