Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Из-за ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

На участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего и задерживаются составы.

«На радиальных линиях Мосузла продолжает работать спецтехника в том числе 24 локомотива, оборудованных вибропантографами, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда. На ряде подстанций запущены схемы профилактического подогрева контактной подвески», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.