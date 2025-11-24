Поезда МЦД-1 и Савеловского направления задержались из-за ледяного дождя
Из-за ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
На участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего и задерживаются составы.
«На радиальных линиях Мосузла продолжает работать спецтехника в том числе 24 локомотива, оборудованных вибропантографами, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда. На ряде подстанций запущены схемы профилактического подогрева контактной подвески», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин