Общество⁠,
0

В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов

В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ

В Мурманке на станции Комсомольск-Мурманский пять вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Инцидент произошел 1 ноября во время маневровых работ. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов, а также задержек движения поездов. На место происшествия направили восстановительный поезд.

В Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд
Политика

Во второй половине сентября в Южно-Сахалинске с железной дороги сошли восемь вагонов с углем. Авария произошла на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Мурманск сход с рельсов вагоны
