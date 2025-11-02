В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ

В Мурманке на станции Комсомольск-Мурманский пять вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 ноября во время маневровых работ. Пострадавших нет, как и разлива нефтепродуктов, а также задержек движения поездов. На место происшествия направили восстановительный поезд.

Во второй половине сентября в Южно-Сахалинске с железной дороги сошли восемь вагонов с углем. Авария произошла на путях необщего пользования в районе ТЭЦ-1.