В Туапсе ввели локальный режим ЧС

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Специальная комиссия по оценке ущерба обследует поврежденное жилье.

«Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю», — говорится в сообщении.

25 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, ПВО ночью перехватила 76 дронов, шесть человек получили ранения. В соседней Ростовской области сбили 16 беспилотников.

В Туапсе в от обломков упавших дронов загорелась крыша многоквартирного дома, осколками также ранило охранника соседнего учреждения.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.