Военная операция на Украине⁠,
0

В Туапсе ввели локальный режим ЧС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press
Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Локальный режим ЧС ввели в Туапсе после атаки дронов, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

Специальная комиссия по оценке ущерба обследует поврежденное жилье.

«Второй день спасатели продолжают ликвидировать последствия в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время здесь начнут восстанавливать кровлю», — говорится в сообщении.

В Краснодарском крае из-за налета БПЛА было повреждено не менее 20 домов
Политика

25 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, ПВО ночью перехватила 76 дронов, шесть человек получили ранения. В соседней Ростовской области сбили 16 беспилотников.

В Туапсе в от обломков упавших дронов загорелась крыша многоквартирного дома, осколками также ранило охранника соседнего учреждения.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после атаки. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Туапсе Краснодарский край беспилотники режим ЧС
