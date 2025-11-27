 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В МВД раскрыли новые подробности о погромах в аэропорту Махачкалы

В МВД сообщили, что во время погромов в Махачкале в полицейских бросали камни
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

В Верховном суде Дагестана продолжаются слушания по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. На заседании зачитали показания заместителя начальника управления МВД по Дагестану Руслана Мустафаева, который подробно описал нападения на правоохранителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, толпа забрасывала полицейских и росгвардейцев камнями, кусками тротуарной плитки и другими тяжелыми предметами. Протестующие пытались вырывать у сотрудников щиты и дубинки, срывать каски и повалить их на землю. Несмотря на оцепление, толпе удалось прорваться сначала на парковку, затем в терминал и на взлетную полосу.

Мустафаев отметил, что действия погромщиков сопровождались агрессивными выкриками и размахиванием палестинскими флагами. У него сложилось впечатление, что толпой «кто-то руководил и перенаправлял ее действия».

Организаторами беспорядков следствие называло троих человек. Среди них — экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен в реестр иноагентов) и исламист Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) — скрываются от правосудия и объявлены в международный розыск. Также разыскивался администратор телеграм-канала «Утро Дагестана» Абакар Абакаров. Однако его нашли убитым в Турции в середине октября. Канал был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале.

По версии следствия, они через телеграм-каналы разжигали ненависть к гражданам Израиля, призывали к блокировке аэропорта и собирали средства на экстремистскую деятельность. В результате погромов пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, а ущерб аэропорту превысил 24 млн руб.

Уже осуждены более 130 участников беспорядков, получивших сроки от 6,5 до 15 лет колонии. Дела организаторов рассматриваются заочно, поскольку они скрываются за границей.

