В Турции убили основателя призывавшего к погромам канала «Утро Дагестан»

В Турции убили основателя призвавшего к погромам телеграм-канала «Утро Дагестан»
Тело зарезанного Абакара Абакарова нашли на арендованной вилле в Стамбуле. Он находился в розыске. Ныне заблокированный канал «Утро Дагестан» публиковал антисемитские посты незадолго до погрома в аэропорту Махачкалы осенью 2023-го
Абакар Абакаров
Абакар Абакаров (Фото: МВД России)

В Турции нашли тело основателя телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова с ножевыми ранениями, сообщил источник РБК. Информацию о гибели Абакарова также приводит турецкий портал HaksozHaber.

Собеседник РБК рассказал, что тело нашли на арендованной на двое суток вилле. По его словам, полиция подозревает в убийстве мужчину, который приехал в дом вместе с ним. По одной из версий, убийство было связано со сбором Абакаровым информации для его медиаресурса, добавил источник РБК.

HaksozHaber сообщает, что убийство произошло в Стамбуле, в районе Эюпсултан. Вилла была арендована 6 октября, на следующий день вместе с Абакаровым туда пришел еще один человек, который потом покинул дом с двумя сумками. Тело дагестанца обнаружила уборщица. Такие же данные приводили ранее и другие турецкие СМИ, но без указания имени погибшего, допускалось, что он может быть иностранцем, документов при нем не было.

HaksozHaber приводит заявление дагестанской диаспоры в Турции, в котором выражены соболезнования близким Абакарова в связи с его убийством.

РБК обратился за комментарием в верховный суд Дагестана, в пресс-службу СКР, в дагестанскую диаспору Турции, направил запрос в Генеральное консульство России в Стамбуле, полицию Турции, МВД России.

По делу о погроме в аэропорту Махачкалы осуждены уже 135 человек
Общество
Жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Телеграм-канал оказался на слуху после того, как в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года произошли беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля. Это случилось вскоре после начала войны между еврейским государством и ХАМАС. В аэропорт, а затем и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа, которая искала пассажиров рейса из Тель-Авива (их эвакуировали). Источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции рассказывали, что число участников погрома оценивалось в 1,2 тыс. человек. Пострадали около 20 человек, более 200 были задержаны. За прошедшие два года свыше 130 участников беспорядков были осуждены.

Канал «Утро Дагестан» обвиняли в координации погрома. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал скриншот из канала с антисемитскими призывами. На тот момент на этот ресурс были подписаны почти 66 тыс. человек. Канал был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале.

Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что этот канал администрировали «с территории Украины предатели, бандеровцы, те, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет».

В ноябре 2023-го Абакаров был объявлен российским МВД в розыск.

