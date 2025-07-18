По делу о погроме в аэропорту Махачкалы осуждены уже 135 человек

Жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС)

После массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году суд вынес 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел на сроки от 6,5 до 15 лет, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Фигурантам дел предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

ч. 1, 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 263.1 — участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением иных предметов, представляющих опасность для окружающих, нарушение требований в области транспортной безопасности;

ст. 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов;

ч. 1 ст. 318 — применение насилия в отношении представителя власти.

Следователи установили, что 29 октября 2023 года Илья Пономарев, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев в Telegram разместили публикации, направленные на возбуждение у жителей Республики Дагестан ненависти и вражды к гражданам Израиля, и побудили их к участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автомобильных дорог в районе аэропорта Уйташ в Махачкале.

Их обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса (финансирование экстремистской деятельности).

Участники погромов в аэропорту оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, применяли в отношении них насилие, в результате чего не менее 23 сотрудников получили телесные повреждения. Фигуранты дел проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество, сообщил Следком.

Ведомство заявило о причастности к совершенным преступлениям 142 лиц. 135 фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 15 лет с отбыванием в ИК общего режима.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года из-за прибывшего рейса из Израиля на фоне боевых действий в секторе Газа. Сначала толпа людей начала проверять паспорта у находившихся в аэропорту пассажиров, выискивая граждан Израиля, после чего заблокировала здание международного терминала и выбежала на взлетно-посадочную полосу.

По данным МВД, в беспорядках принимали участие около 1,5 тыс. человек. Беспорядки привели к повреждению имущества аэропорта на сумму более 24 млн руб.