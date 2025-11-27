Трамп посоветовал премьер-министру Японии не провоцировать Китай

Санаэ Такаити (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп порекомендовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити не провоцировать Китай в вопросе Тайваня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В начале ноября Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может вызвать военный ответ Токио. После таких заявлений китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с Трампом и напомнил об исторических притязаниях КНР на остров, подчеркнув ответственность США и Японии за управление мировым порядком.

Японские чиновники и американский источник сообщил газете, что позже в тот же день Трамп созвонился с Такаити и посоветовал ей не провоцировать Пекин вопросом о суверенитете Тайваня. По словам источников, Трамп постарался донести мысль до Такаити без давления.

Японские официальные лица заявили, что исходя из того, как Трамп посоветовал Такаити не провоцировать КНР, было видно, что он не хочет трениями вокруг Тайваня ставить под угрозу достигнутую в прошлом месяце разрядку в отношениях США и Китая. Речь идет об обещании КНР купить больше сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, пострадавших от торговой войны.

В Белом доме на запрос газеты передали заявление Трампа о том, что «отношения США с Китаем очень хорошие, и это также хорошо для Японии». «На мой взгляд, председатель Си значительно увеличит закупки сои и других сельхозтоваров, и все, что хорошо для наших фермеров, хорошо и для меня», — сказал Трамп.

Офис японского премьера отказался от комментариев, отметила WSJ.

В ответ на заявления Такаити МИД Китая назвал их грубым вмешательством во внутренние дела КНР и выразил протест, потребовав отзыва «возмутительных заявлений». Кроме того, Китай 22 ноября обратился к генсеку ООН, заявив, что угрозы Токио военным ответом являются «актом агрессии».