 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп посоветовал премьер-министру Японии не провоцировать Китай

Санаэ Такаити
Санаэ Такаити (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп порекомендовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити не провоцировать Китай в вопросе Тайваня, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В начале ноября Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может вызвать военный ответ Токио. После таких заявлений китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с Трампом и напомнил об исторических притязаниях КНР на остров, подчеркнув ответственность США и Японии за управление мировым порядком.

Японские чиновники и американский источник сообщил газете, что позже в тот же день Трамп созвонился с Такаити и посоветовал ей не провоцировать Пекин вопросом о суверенитете Тайваня. По словам источников, Трамп постарался донести мысль до Такаити без давления.

Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Сунь Вэйдун

Японские официальные лица заявили, что исходя из того, как Трамп посоветовал Такаити не провоцировать КНР, было видно, что он не хочет трениями вокруг Тайваня ставить под угрозу достигнутую в прошлом месяце разрядку в отношениях США и Китая. Речь идет об обещании КНР купить больше сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, пострадавших от торговой войны.

В Белом доме на запрос газеты передали заявление Трампа о том, что «отношения США с Китаем очень хорошие, и это также хорошо для Японии». «На мой взгляд, председатель Си значительно увеличит закупки сои и других сельхозтоваров, и все, что хорошо для наших фермеров, хорошо и для меня», — сказал Трамп.

Офис японского премьера отказался от комментариев, отметила WSJ.

В ответ на заявления Такаити МИД Китая назвал их грубым вмешательством во внутренние дела КНР и выразил протест, потребовав отзыва «возмутительных заявлений». Кроме того, Китай 22 ноября обратился к генсеку ООН, заявив, что угрозы Токио военным ответом являются «актом агрессии».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Тайвань Япония
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
КНР обратилась к генсеку ООН из-за заявления Японии об атаке на Тайвань
Политика
WSJ назвала две стратегии Китая для получения власти над Тайванем
Политика
Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 08:31 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 08:31
Никарагуа одобрила торговое соглашение с Донецком и Севастополем Политика, 08:47
Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу Бизнес, 08:45
В 2026 году в IT станет сложнее найти работу. Особенно с хорошими бонусамПодписка на РБК, 08:43
Politico узнало о вариантах удара ЕС по России в гибридной войне Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Аэропорт Сочи приостановил полеты Политика, 08:24
В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту Общество, 08:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как Китай стал главным экспортером технологий контроля — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Почему затягивается назначение миллиардера Бабиша премьером Чехии Политика, 08:01
Каким будет выпуск первых ОФЗ в юанях и чем он интересен инвесторам Инвестиции, 08:00
Российское подразделение Hilti будет работать под новым названием — UTECH РБК Компании, 08:00
Как использовать нейросети безопасно: объясняют эксперт и языковые модели Life, 08:00
Брокер «Сбера» изучил предпочтения инвесторов при выборе акций Инвестиции, 08:00
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 07:58