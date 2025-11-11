Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»

Заявление премьер-министра Японии, что атака КНР на Тайвань может создать «угрозу выживанию» ее страны, вызвало резкую реакцию Пекина. Почему Япония ужесточила риторику и чем отвечает Китай — в материале РБК

Санаэ Такаити

Почему высказывания Такаити вызвали такой резонанс

7 ноября, отвечая на вопросы депутатов парламента, новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии. По ее мнению, морская блокада острова также может быть классифицирована таким образом, но только в случае, если она будет сопровождаться боевыми действиями. «Решение должно приниматься после всесторонней оценки всей информации в соответствии с индивидуальными и конкретными обстоятельствами произошедшего», — пояснила политик.

Сам термин «ситуация, угрожающая выживанию» был введен в японское законодательство в 2015 году. Он подразумевает вооруженное нападение на близкого союзника Японии, которое создает явную угрозу для ее территории или жизней ее граждан. В таком случае правительство может задействовать механизм коллективной самообороны, открывая путь к участию японских сил самообороны в военном конфликте.

Статья 9 Конституции Японии, принятой после Второй мировой войны, запрещает стране иметь армию и участвовать в войнах. Однако на практике Силы самообороны Японии являются одним из самых мощных вооруженных формирований в мире, а военные расходы страны продолжают расти. Кабинет Такаити планирует увеличить их до 2% ВВП к 2027 году.

Предыдущие японские лидеры, хотя и говорили о неприемлемости возможного конфликта в Тайваньском проливе, не давали ему подобных юридических оценок и не допускали участия в нем Сил самообороны, сохраняя «стратегическую двусмысленность» по отношению к проблеме.

Как отмечает «Асахи Симбун», во время консультаций по вопросам безопасности между Японией и США было решено, что она должна вмешаться в конфликт вокруг Тайваня только в случае, если американские войска и базы, оказывающие ему поддержку, подвергнутся нападению со стороны Китая. Высокопоставленный чиновник МИД Японии заявил изданию, что слова Такаити — лишь «отражение ее собственных взглядов». Министр обороны Синдзиро Коидзуми, комментируя высказывания премьер-министра, отметил, что, как она сама подчеркнула в парламенте, правительство будет решать, представляет ли та или иная ситуация угрозу для выживания, «после всесторонней оценки всей информации».

Позицию японского премьера разделяет часть ее однопартийцев из Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Синдзо Абэ, покинув пост главы кабинета, заявлял, что нападение на Тайвань станет нападением и на Японию. Другой экс-премьер, Таро Асо, также допустил, что Силы самообороны Японии могут принять участие в конфликте вокруг Тайваня, причем назвал его страной, хотя официально Токио придерживается политики «одного Китая».

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство, возглавляемое лидером националистической партии «Гоминьдан» Чан Кайши, перебралось с материкового Китая на остров Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. До 1970-х годов подобного мнения придерживалась и значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавало коммунистическое правительство Китайской Народной Республики. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и еще 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в а Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

Как на заявления премьера отреагировал Пекин

Выступление Такаити вызвало резкую реакцию китайских властей. Восьмого ноября генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в публикации в социальной сети X заявил, что «голову, которая безрассудно высовывается, нужно отсечь без колебаний». Японские СМИ расценили это высказывание как призыв к физической расправе над Такаити. Китайский дипломат также подверг критике заявления ныне покойного Абэ и других японских политиков, настаивающих, что конфликт на Тайване представляет угрозу безопасности Японии, назвав их грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара ответил, что высказывания Сюэ «крайне неуместны» для представителя китайской дипломатической миссии. Он сообщил, что МИД Японии и посольство в Китае направили Пекину официальный протест с требованием удалить публикацию: сейчас эта запись отсутствует в аккаунте дипломата.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал публикацию Сюэ «личной реакцией» на «опасные заявления», которые направлены на отделение Тайваня от Китая и оправдание возможного военного вмешательства. Китайские власти заявили, что высказывания Такаити серьезно нарушают дух соглашения между двумя странами от 1972 года, в соответствии с которым Япония признала власти КНР единственным законным китайским правительством и заявила о «понимании и уважении» позиции Пекина в отношении Тайваня.

В начале недели Такаити несколько смягчила свою позицию. На заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента 10 ноября она заявила, что, говоря о возможном задействовании Сил самообороны, исходила из наихудшего сценария и ее высказывания не подразумевают изменения политики Токио. Но заметила, что не намерена отказываться от своих слов, хотя и воздержится от «категоричных оценок гипотетических ситуаций» в дальнейшем.

Кихара 11 ноября сообщил, что японское правительство разъяснило КНР контекст высказываний премьера, подчеркнув, что позиция Японии в отношении политики «одного Китая» остается неизменной. По его словам, Япония считает «мир и стабильность в Тайваньском проливе критически важными» для собственной безопасности и выступает за мирное урегулирование. Он также напомнил о встрече Такаити и председателя КНР Си Цзиньпина 31 октября на полях саммита форума АТЭС, где они подтвердили стремление развивать «взаимовыгодные отношения, основанные на общих стратегических интересах».

Однако полностью нивелировать эффект от заявлений Такаити вряд ли удастся: они усилили давние опасения Пекина, который и так относился к новому японскому премьеру с недоверием. Китайские власти неоднократно критиковали Такаити за посещения синтоистского храма Ясукуни, где поминают души воинов, погибших за Японию, в том числе признанных военными преступниками по итогам Второй мировой войны. Кроме того, на следующий день после встречи с Си глава японского кабинета провела переговоры с представителем Тайваня.

Еще одним источником напряженности в отношениях являются острова Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), на суверенитет над которыми претендуют обе страны. Недавно корабли китайской береговой охраны провели рекордные 335 дней вблизи спорного архипелага; последний из них покинул их акваторию лишь 19 октября.