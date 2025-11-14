 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване

Сунь Вэйдун
Сунь Вэйдун (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио решительный протест из‑за заявлений премьер‑министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

Линь Цзянь озвучил требование к японской стороне об отзыве «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность». Линь Цзянь назвал высказывания Такаити «провокационными» и «переходящими все границы», а также подчеркнул, что они, в частности, нарушают принцип «единого Китая».

«Эти ошибочные заявления и действия серьезно нарушают принцип единого Китая, противоречат духу четырех политических документов между Китаем и Японией и основным нормам международных отношений, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, бросают вызов основным интересам Китая и ущемляют суверенитет Китая», — сказал Линь Цзянь.

«Если Япония осмелится военным путем вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии, и Китай нанесет решительный ответный удар!» — добавил официальный представитель китайского МИДа.

В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем
Политика
Устричный фермер работает на пляже, огражденном противопехотными заграждениями, в Цзиньмэнь, Тайвань, 18 октября 2025 года

Правительство Японии позднее сообщило о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара назвал заявление Сюэ «крайне неподобающим» и сообщил, что японский МИД потребовал удалить публикацию.

После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН.

Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна, две системы».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Китай Япония Тайвань протест
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань
Политика
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем
Политика
Рубио заявил, что США не прекратят поддерживать Тайвань ради сделки с КНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
«У них лучше». Зачем российский бизнес использует «иностранные» брендыПодписка на РБК, 08:20
ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной Политика, 08:16
Кипр, Испания, Сингапур, ОАЭ: где какие условия налогового резидентстваПодписка на РБК, 08:01
ТАСС узнал о бегстве учредителя «Фенсмы» из-за дела о взятке в «Росатоме» Общество, 08:00
Активы БПИФов превысили 1,5 трлн руб. Почему инвесторы выбирают фондыПодписка на РБК, 08:00
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области Политика, 07:45
Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь Политика, 07:43
Китай испытал напечатанный 3D-принтером мини-турбореактивный двигатель Общество, 07:43
В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году Общество, 07:36
Дилеры заявили об уходе сделок россиян с искусством в «частные отношения»Подписка на РБК, 07:31
ЦБ назвал число инвесторов, которые трансформировали старые инвестсчета в новые ИИС-3 Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24