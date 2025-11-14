Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване

Сунь Вэйдун (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио решительный протест из‑за заявлений премьер‑министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Ранее Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

Линь Цзянь озвучил требование к японской стороне об отзыве «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность». Линь Цзянь назвал высказывания Такаити «провокационными» и «переходящими все границы», а также подчеркнул, что они, в частности, нарушают принцип «единого Китая».

«Эти ошибочные заявления и действия серьезно нарушают принцип единого Китая, противоречат духу четырех политических документов между Китаем и Японией и основным нормам международных отношений, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, бросают вызов основным интересам Китая и ущемляют суверенитет Китая», — сказал Линь Цзянь.

«Если Япония осмелится военным путем вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии, и Китай нанесет решительный ответный удар!» — добавил официальный представитель китайского МИДа.

Правительство Японии позднее сообщило о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара назвал заявление Сюэ «крайне неподобающим» и сообщил, что японский МИД потребовал удалить публикацию.

После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН. Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна, две системы».