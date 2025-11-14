Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио решительный протест из‑за заявлений премьер‑министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».
Линь Цзянь озвучил требование к японской стороне об отзыве «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность». Линь Цзянь назвал высказывания Такаити «провокационными» и «переходящими все границы», а также подчеркнул, что они, в частности, нарушают принцип «единого Китая».
«Эти ошибочные заявления и действия серьезно нарушают принцип единого Китая, противоречат духу четырех политических документов между Китаем и Японией и основным нормам международных отношений, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая, бросают вызов основным интересам Китая и ущемляют суверенитет Китая», — сказал Линь Цзянь.
«Если Япония осмелится военным путем вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии, и Китай нанесет решительный ответный удар!» — добавил официальный представитель китайского МИДа.
Правительство Японии позднее сообщило о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити о возможном участии Токио в чрезвычайной ситуации на Тайване. Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара назвал заявление Сюэ «крайне неподобающим» и сообщил, что японский МИД потребовал удалить публикацию.
После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН.
Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна, две системы».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций