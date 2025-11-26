 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Чебоксарах начали устанавливать стекла взамен выбитых при атаке БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Stanisk92 / Telegram
Фото: Stanisk92 / Telegram

Специалисты начали устанавливать выбитые при атаке дронов стекла в двух домах в Чебоксарах, сообщает врио мэра Станислав Трофимов в телеграм-канале.

«Первую партию стекол и рам успели изготовить на заводе и уже приступили к установке», — говорится в сообщении.

Предприятие специально приостановило основное производство ради оперативного изготовления стекол. Как уточнил врио главы города, власти до того тщательно осмотрели пострадавшие квартиры, чтобы определить необходимость либо полной замены рам, либо простого обновления стекол.

Кроме того, в городе продолжают ремонт пострадавших оптоволоконных сетей и инженерных систем.

Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов
Общество
Фото:vstepanovmz21 / Telegram

Украинские дроны атаковали город ранним утром 26 ноября, сообщал губернатор Чувашии Олег Николаев. В результате удара были повреждены два жилых дома, два человека, включая подростка, пострадали. Жителей эвакуировали. В Чебоксарах также временно ограничивали дорожное движение по проспекту Ивана Яковлева, уточнял утром Трофимов.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Чебоксары стекла дроны Чувашия
