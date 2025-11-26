Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов
После атаки беспилотников в Ленинском районе Чебоксар эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Уже более 70 человек смогли вернуться в квартиры после завершения проверки помещений аварийными службами. Об этом сообщает вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
На время эвакуации жителям предоставили горячее питание, медицинскую и психологическую помощь.
Врио главы города Станислав Трофимов сообщил, что на месте работают четыре комиссии, которые проводят оценку ущерба и уже начали восстановительные работы — в первую очередь замену оконных стекол и рам. В комиссии вошли специалисты районной управы, представители управляющих компаний и советов многоквартирных домов.
Для оперативной помощи жителям администрация Чебоксар открыла горячие линии: 8 (8352) 23-50-06 и 8 (8352) 23-44-85. Возвращение людей в дома и восстановительные работы находятся на личном контроле главы республики.
При массированной атаке дронов на Чебоксары пострадали два местных жителя, включая подростка, о чем ранее заявил губернатор Чувашии. По его словам, пострадавшим оказывалась вся необходимая помощь. Также повреждения получили два жилых дома. Губернатор отметил, что им окажут поддержку.
