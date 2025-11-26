 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vstepanovmz21 / Telegram
Фото: vstepanovmz21 / Telegram

После атаки беспилотников в Ленинском районе Чебоксар эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. Уже более 70 человек смогли вернуться в квартиры после завершения проверки помещений аварийными службами. Об этом сообщает вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

На время эвакуации жителям предоставили горячее питание, медицинскую и психологическую помощь.

Врио главы города Станислав Трофимов сообщил, что на месте работают четыре комиссии, которые проводят оценку ущерба и уже начали восстановительные работы — в первую очередь замену оконных стекол и рам. В комиссии вошли специалисты районной управы, представители управляющих компаний и советов многоквартирных домов.

Глава Чувашии сообщил об эвакуации после атаки дронов
Политика
Олег Николаев

Для оперативной помощи жителям администрация Чебоксар открыла горячие линии: 8 (8352) 23-50-06 и 8 (8352) 23-44-85. Возвращение людей в дома и восстановительные работы находятся на личном контроле главы республики.

При массированной атаке дронов на Чебоксары пострадали два местных жителя, включая подростка, о чем ранее заявил губернатор Чувашии. По его словам, пострадавшим оказывалась вся необходимая помощь. Также повреждения получили два жилых дома. Губернатор отметил, что им окажут поддержку.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
беспилотники атака дронов дроны Чувашия эвакуация
Материалы по теме
Глава Чувашии сообщил об эвакуации после атаки дронов
Политика
Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате атаки БПЛА
Политика
Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 12:30 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 12:30
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 12:44
Кому стоит посетить Российский антикварный салон и его экспозиции Стиль, 12:43
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:41
Более 70 жителей Чебоксар вернулись в свои квартиры после атаки дронов Общество, 12:40
В Союзе биатлонистов допустили перенос гонки Кубка России из-за морозов Спорт, 12:39
Якиманка стала лидером по дороговизне новостроек в Москве Недвижимость, 12:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
«Все время сам»: как перестать все контролировать и наконец расслабиться Образование, 12:35
Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский Life, 12:34
Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных переговоров по Украине Политика, 12:33
Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве Политика, 12:29
В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ Политика, 12:23
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Посольство попросило россиян быть осторожными из-за протестов в Бангладеш Политика, 12:19