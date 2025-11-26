Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате атаки БПЛА
Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.
«Совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал Николаев.
Экстренные службы приступили к устранению последствий атаки, добавил глава региона. Из поврежденных зданий эвакуировали жителей, они уже начали возвращаться в свои дома. Николаев заверил, что им окажут поддержку.
По словам губернатора, в результате атаки пострадали два жителя Чебоксар, в том числе один подросток. Им оказана медицинская помощь.
Ночью в аэропорту Чебоксар ограничили полеты. О введении мер в Росавиации сообщили в 3:15 мск. Их сняли в 5:54 мск.
В конце сентября украинский БПЛА ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар в Чувашии. В результате ее работу приостанавливали. Ущерб станции оказался незначительным, обошлось без пострадавших, сообщал Николаев.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили