Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате атаки БПЛА

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Два жилых дома в Чебоксарах получили повреждения в результате массированной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев в телеграм-канале.

«Совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал Николаев.

Экстренные службы приступили к устранению последствий атаки, добавил глава региона. Из поврежденных зданий эвакуировали жителей, они уже начали возвращаться в свои дома. Николаев заверил, что им окажут поддержку.

По словам губернатора, в результате атаки пострадали два жителя Чебоксар, в том числе один подросток. Им оказана медицинская помощь.

Ночью в аэропорту Чебоксар ограничили полеты. О введении мер в Росавиации сообщили в 3:15 мск. Их сняли в 5:54 мск.

В конце сентября украинский БПЛА ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар в Чувашии. В результате ее работу приостанавливали. Ущерб станции оказался незначительным, обошлось без пострадавших, сообщал Николаев.