Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp в Новосибирске

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Новосибирской области зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Об этом свидетельствуют данные платформы сбой.рф, куда поступило более 820 жалоб от пользователей.

По информации сервиса, Новосибирская область стала лидером по количеству жалоб (22%), на втором месте Свердловская область (13%). Пользователи сообщают о проблемах с работой мобильного приложения, доставкой уведомлений и сообщений, о длительной загрузке и отправке сообщений. Сбои также затронули десктопную версию мессенджера.

РКН сообщил о частичном ограничении WhatsApp и Telegram из-за мошенников
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

13 августа Роскомнадзор ввел ограничения на голосовые звонки в WhatsApp и Telegram. Как поясняли в ведомстве, эти мессенджеры, «по данным правоохранительных органов», стали основными сервисами, используемыми мошенниками для «обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность».

22 октября РКН сообщил о частичном ограничении работы WhatsApp и Telegram в целях «противодействия преступникам». Регулятор утверждал, что эти сервисы активно использовались для мошеннических схем.

Антонина Сергеева
Новосибирская область сбои Whatsapp
