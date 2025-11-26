В Подмосковье загорелось здание ресторана «Роза ветров»
В поселке Голубое близ Солнечногорска в Московской области загорелось двухэтажное здание, сообщила РБК пресс-служба МЧС по Московской области.
«Горит кровля двухэтажного здания», — уточнило ведомство. Площадь возгорания — 750 кв. м. Эвакуацию провели до прибытия пожарных, из здания вывели 15 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.
К тушению пожара привлекли 21 человек и семь единиц техники.
По данным МЧС, на первом этаже здания расположен ресторан, на втором — офисы. Здание находится по адресу: улица Цветочная, дом 63. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу располагается ресторан «Роза ветров».
Ранее в ноябре пожар произошел на складе в подмосковных Мытищах, загорелись горюче-смазочные материалы. Также в середине ноября подмосковном Видном произошел пожар в строящемся здании, в результате которого погибли два человека.
