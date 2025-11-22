Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве
Появилось видео пожара, произошедшего минувшей ночью в Москве в здании Центрального телеграфа на Тверской улице.
Как сообщили РБК в столичном ГУ МЧС, горело здание на ул. Тверская, д. 7.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу расположено здание Центрального телеграфа.
По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 2:11 мск. Загорелись стройматериалы на мансардном этаже 9-ти этажного здания.
В тушении пожара принимали участие силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. По данным столичного МЧС, на месте работали 47 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.
Пожар ликвидировали в 3:35 мск на площади 50 кв.м. Пострадавших не было.
В середине ноября в центре Москвы произошло возгорание в строящемся пятиэтажном здании в Соймоновском проезде.
В ликвидации пожара принимали участие 77 сотрудников МЧС и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших не было.
