 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве

Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве
Video

Появилось видео пожара, произошедшего минувшей ночью в Москве в здании Центрального телеграфа на Тверской улице.

Как сообщили РБК в столичном ГУ МЧС, горело здание на ул. Тверская, д. 7.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу расположено здание Центрального телеграфа.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 2:11 мск. Загорелись стройматериалы на мансардном этаже 9-ти этажного здания.

В тушении пожара принимали участие силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы. По данным столичного МЧС, на месте работали 47 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.

Пожар ликвидировали в 3:35 мск на площади 50 кв.м. Пострадавших не было.

В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке
Общество

В середине ноября в центре Москвы произошло возгорание в строящемся пятиэтажном здании в Соймоновском проезде.

В ликвидации пожара принимали участие 77 сотрудников МЧС и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Москва пожар Тверская улица
Материалы по теме
В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша
Общество
В центре Москвы загорелось пятиэтажное здание
Общество
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 11:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 11:15
В Домодедово из Шарджи не доставили 90 чемоданов пассажиров Общество, 11:28
Капитан клуба Дзюбы получил перелом пальца ноги в матче РПЛ с «Сочи» Спорт, 11:22
Появилось видео пожара в здании Центрального телеграфа в Москве Общество, 11:22
Первый матч «Спартака» без Станковича и сразу с ЦСКА. Интриги тура РПЛ Спорт, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Лидер без давления: как выстраивать авторитет без авторитарностиПодписка на РБК, 11:14
Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге Политика, 11:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Сотрудники ФСБ нашли под Красноармейском тайник с отравляющим веществом Политика, 11:10
Разрушительный перфекционизм: что делать, если лидер тормозит командуПодписка на РБК, 11:03
Россиянин забросил победную шайбу в матче НХЛ Спорт, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
€2,19 млрд в 45 лет: как СЕО Wise Кяарманн нашел бизнес-идею на вечеринкеПодписка на РБК, 10:42
Минфин Якутии сообщил о приостановке выплат участникам спецоперации Общество, 10:36
Хватит терпеть боль: когда нужно обращаться к врачу-алгологуПодписка на РБК, 10:31