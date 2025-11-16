Два человека погибли при пожаре в строящемся здании в подмосковном Видном
В подмосковном Видном произошел пожар в строящемся здании, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Следственный комитет Московской области.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 30 кв. м. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.
Предварительной причиной пожара следствие называет неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на строительном объекте.
14 ноября пожар произошел в «Банях Малевича» в Одинцовском городском округе. Сообщение о возгорании в помещении парильни поступило в 18:45 мск. До прибытия пожарных из комплекса эвакуировали 130 человек.
Спустя почти час пожар локализовали на площади 150 м. Для тушения привлекли 12 машин и 33 человека. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Все гости были эвакуированы.
