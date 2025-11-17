 Перейти к основному контенту
Общество
0

В подмосковных Мытищах загорелся склад

В подмосковных Мытищах загорелся склад
Video

На складе в подмосковных Мытищах произошел пожар, сообщила РБК пресс-служба МЧС по Московской области.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Два человека погибли при пожаре в строящемся здании в подмосковном Видном
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В 11:22 мск пожар удалось локализовать на всей площади. В ликвидации пожара задействовали 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее, 16 ноября, в подмосковном Видном произошел пожар в строящемся здании, в результате которого погибли два человека.

