В подмосковных Мытищах загорелся склад

Video

На складе в подмосковных Мытищах произошел пожар, сообщила РБК пресс-служба МЧС по Московской области.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В 11:22 мск пожар удалось локализовать на всей площади. В ликвидации пожара задействовали 39 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее, 16 ноября, в подмосковном Видном произошел пожар в строящемся здании, в результате которого погибли два человека.