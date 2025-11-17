В подмосковных Мытищах загорелся склад
На складе в подмосковных Мытищах произошел пожар, сообщила РБК пресс-служба МЧС по Московской области.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание горюче-смазочных материалов внутри складского помещения на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. В 11:22 мск пожар удалось локализовать на всей площади. В ликвидации пожара задействовали 39 человек личного состава и 13 единиц техники.
Ранее, 16 ноября, в подмосковном Видном произошел пожар в строящемся здании, в результате которого погибли два человека.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России