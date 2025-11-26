 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ничего важнее процесса урегулирования на Украине для российского руководства сейчас нет, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в разработке плана мира «идет процесс, процесс идет серьезный».

«Вот только что [президент Владимир] Путин сказал, что он [президента Белоруссии Александра] Лукашенко проинформирует о том, как обстоят дела на этом треке. Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», — сказал Песков.

«Там идет процесс, процесс идет серьезный», — добавил пресс-секретарь.

Путин встретился с Лукашенко в Бишкеке 26 ноября. Белорусский лидер предложил России провести мирные переговоры в Минске.

Кремль рассказал о работе между Россией и США по мирному плану
Политика
Дмитрий Песков

Накануне Песков заявил, что Россия получила черновой вариант мирного плана президента США Дональда Трампа, который в том числе основывается на договоренностях, достигнутых в Анкоридже в середине августа.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил наличие постоянно действующего канала общения между российской и американской сторонами.

Мирный план США, первоначально содержащий 28 пунктов, сократили по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. Согласно данным Politico, из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы предлагается обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Песков Россия США Украина мирный план Владимир Путин Александр Лукашенко
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
CNN узнал, что Украина отвергает три ключевых условия мирного плана США
Политика
Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США
Политика
Reuters узнал, что Украина согласилась на общие рамки мирного соглашения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 18:40 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 18:40
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков Общество, 18:59
На форуме в Пекине заявили о формировании новой экономической архитектуры Отрасли, 18:59
«МегаФон» возглавил рейтинг корпоративных сетей Private LTE/5G Пресс-релиз, 18:57
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича Политика, 18:50
Кто такой наставник и как им стать Образование, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике Технологии и медиа, 18:42
Волонтеры из России и СНГ рассказали о помощи вьетнамцам при наводнении Общество, 18:31
На Пхукете стартовал Российско-таиландский инвестиционный форум Отрасли, 18:28
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны Политика, 18:26
Uber и WeRide запустили полностью автономные поездки в Абу-Даби Индустрия 4.0, 18:26
Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине Политика, 18:24
Минус 48%: почему рынок потребкредитования рухнул в 2025 году. ВидеоПодписка на РБК, 18:18