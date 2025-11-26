Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине
Ничего важнее процесса урегулирования на Украине для российского руководства сейчас нет, об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, в разработке плана мира «идет процесс, процесс идет серьезный».
«Вот только что [президент Владимир] Путин сказал, что он [президента Белоруссии Александра] Лукашенко проинформирует о том, как обстоят дела на этом треке. Сейчас, наверное, важнее этого нет ничего», — сказал Песков.
«Там идет процесс, процесс идет серьезный», — добавил пресс-секретарь.
Путин встретился с Лукашенко в Бишкеке 26 ноября. Белорусский лидер предложил России провести мирные переговоры в Минске.
Накануне Песков заявил, что Россия получила черновой вариант мирного плана президента США Дональда Трампа, который в том числе основывается на договоренностях, достигнутых в Анкоридже в середине августа.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил наличие постоянно действующего канала общения между российской и американской сторонами.
Мирный план США, первоначально содержащий 28 пунктов, сократили по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. Согласно данным Politico, из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы предлагается обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.
