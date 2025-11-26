Глава Чувашии сообщил об эвакуации после атаки дронов
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что регион ран о утром подвергся атаке беспилотников. По его словам, проводится эвакуация населения «в целях обеспечения безопасности граждан».
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — написал он в телеграм-канале.
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты, об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 03:15.
Материал дополняется
