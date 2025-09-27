 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар в Чувашии. Работа объекта приостановлена, но ущерб оказался незначительным и пострадавших нет, сообщил глава региона Николаев

Прилетевший со стороны Украины беспилотник ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале

«Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал он.

Николаев добавил, что вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме.

В ночь на 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа.

Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов
Политика
Фото:Игорь Егоров / РИА Новости

Поселок Конар образован на базе Тиньговатовской нефтеперекачивающей станции, которая относится к трубопроводу Нефтепровод Альметьевск — Горький. Всего на станции шесть резервуаров, общий объем — 120 тыс. кубометров.

Накануне, 26 сентября, из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Обломки упали на одну из установок, возгорание на площади 30 кв. м быстро потушили. Пострадавших не было.

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Чувашия Олег Николаев дроны ВСУ
