Нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона
Прилетевший со стороны Украины беспилотник ударил по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале
«Угрозы для населения нет, пострадавших нет. Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», — написал он.
Николаев добавил, что вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме.
В ночь на 27 сентября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа.
Поселок Конар образован на базе Тиньговатовской нефтеперекачивающей станции, которая относится к трубопроводу Нефтепровод Альметьевск — Горький. Всего на станции шесть резервуаров, общий объем — 120 тыс. кубометров.
Накануне, 26 сентября, из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Обломки упали на одну из установок, возгорание на площади 30 кв. м быстро потушили. Пострадавших не было.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов