Китай поддержал переговоры о мирном плане США по Украине

Си Цзиньпин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пекин поддерживает усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине, и выражает надежду, что стороны заключат прочный мир, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Председатель [КНР — РБК] Си Цзиньпин подчеркивал поддержку Китаем всех усилий, которые приведут к миру, и выражал надежду на то, что различные стороны сократят разногласия, достигнут честного, продолжительного, обязывающего соглашения скорее и устранят истоки кризиса», — ответил дипломат на вопрос, как в Пекине оценивают состоявшиеся 23 ноября переговоры представителей Евросоюза, США и Украины в Женеве.

Такое заявление Си сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 24 ноября. В ходе беседы главы государств обсудили и украинский кризис.

На переговорах в Женеве стороны согласовали изменение некоторых положений предложенного ранее соглашения из 28 пунктов. По информации Financial Times, Киев согласился ограничить численность ВСУ 800 тыс. служащими (по сравнению с 600 тыс. в первоначальном плане). Politico утверждало, что план лишился девяти пунктов, изменения коснулись территориальных уступок. Позднее советник главы офиса украинского президента Александр Бевз опроверг сведения, что документ сократили до 19 пунктов.

Кремль получил первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допустил, что этот план может стать основой для мирного урегулирования. МИД России сообщил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки.