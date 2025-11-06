 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра

Счетная палата Франции подняла стоимость реставрации Лувра до 1,15 млрд евро
Стоимость реконструкции Лувра оценили в €1,15 млрд против €700–800 млн до ограбления музея. Об отчете Счетной палаты Le Figaro пишет как о «первоклассных похоронах» музея
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Счетная палата Франции пересмотрела оценку стоимости проекта реконструкции Лувра, общая стоимость ремонта выросла с €700–800 млн до €1,15 млрд, из которых около €481 млн Париж собирается потратить в течение следующих десяти лет.

В отчете говорится о существенной задержке в темпах инвестиций в музей на фоне «ускоренного ухудшения» инфраструктуры, деградация которой в последние годы стала быстрее из-за высокого уровня посещаемости.

Особое внимание в докладе уделено краже национальных драгоценностей из Лувра 19 октября﻿. Глава Счетной палаты Пьер Московичи назвал это событие «оглушительным сигналом тревоги», свидетельствующим о критической нехватке инвестиций в безопасность музея.

Руководство Лувра в своем ответе заявило, что принимает большинство рекомендаций Счетной палаты, однако считает, что отчет неправильно интерпретирует некоторые из их действий, особенно в области безопасности.

В частности, управление музеем подчеркнуло, что оценка его деятельности должна основываться на долгосрочной перспективе, учитывая масштабы и особенности самого посещаемого музея мира. Они также отметили, что в последние годы были сделаны важные шаги для улучшения как видимых, так и скрытых аспектов управления.

Отчет вызвал широкое обсуждение необходимости усиления финансирования и модернизации музея. Le Figaro пишет, что этот документ стал «первоклассными похоронами» для Лувра и его планов построить новый вход и новый зал для Моны Лизы в 2031 году.

Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта
Политика

19 октября злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей, действуя в строительной униформе и обойдя сигнализацию и охрану. Предварительно стоимость украденных украшений составляет €88 млн.

По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении. 

Полиция арестовала троих подозреваемых — одного в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени, третьего в одном из районов французской столицы. Мужчины обвиняются в «организованной краже» и «преступном сговоре». Следствие считает, что всего грабителей было четверо.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Лувр Франция Счетная палата реконструкция
Материалы по теме
Как удалось ограбить Лувр на €88 млн. Карта
Политика
В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра
Общество
Грабители попытались продать похищенные ценности Лувра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34
Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью» Экономика, 14:33