Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра

Стоимость реконструкции Лувра оценили в €1,15 млрд против €700–800 млн до ограбления музея. Об отчете Счетной палаты Le Figaro пишет как о «первоклассных похоронах» музея

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Счетная палата Франции пересмотрела оценку стоимости проекта реконструкции Лувра, общая стоимость ремонта выросла с €700–800 млн до €1,15 млрд, из которых около €481 млн Париж собирается потратить в течение следующих десяти лет.

В отчете говорится о существенной задержке в темпах инвестиций в музей на фоне «ускоренного ухудшения» инфраструктуры, деградация которой в последние годы стала быстрее из-за высокого уровня посещаемости.

Особое внимание в докладе уделено краже национальных драгоценностей из Лувра 19 октября﻿. Глава Счетной палаты Пьер Московичи назвал это событие «оглушительным сигналом тревоги», свидетельствующим о критической нехватке инвестиций в безопасность музея.

Руководство Лувра в своем ответе заявило, что принимает большинство рекомендаций Счетной палаты, однако считает, что отчет неправильно интерпретирует некоторые из их действий, особенно в области безопасности.

В частности, управление музеем подчеркнуло, что оценка его деятельности должна основываться на долгосрочной перспективе, учитывая масштабы и особенности самого посещаемого музея мира. Они также отметили, что в последние годы были сделаны важные шаги для улучшения как видимых, так и скрытых аспектов управления.

Отчет вызвал широкое обсуждение необходимости усиления финансирования и модернизации музея. Le Figaro пишет, что этот документ стал «первоклассными похоронами» для Лувра и его планов построить новый вход и новый зал для Моны Лизы в 2031 году.

19 октября злоумышленники пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей, действуя в строительной униформе и обойдя сигнализацию и охрану. Предварительно стоимость украденных украшений составляет €88 млн.

По данным прокуратуры, из музея пропали украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Полиция арестовала троих подозреваемых — одного в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго в департаменте Сен-Сен-Дени, третьего в одном из районов французской столицы. Мужчины обвиняются в «организованной краже» и «преступном сговоре». Следствие считает, что всего грабителей было четверо.