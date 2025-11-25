 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Томской области подрядчика заподозрили в хищении 66 млн руб.

Фото: Прокуратура Томской области
Фото: Прокуратура Томской области

Прокуратура Томской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт моста через реку Кайма в Александровском районе. Сумма ущерба оценивается в 66 млн руб.

По данным ведомства, в начале 2025 года между областным Управлением автомобильных дорог и ООО «Торгово-Строительная компания» был заключен государственный контракт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Однако подрядчик так и не приступил к работам, получив аванс.

Как установила проверка, компания использовала полученные деньги по своему усмотрению, а после расторжения контракта не вернула средства заказчику. В прокуратуре подчеркнули, что действия подрядной организации нанесли ущерб региональному бюджету.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

18 ноября бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга (2013–2014) Владимиру Лавленцеву предъявили обвинение в хищении бюджетных средств в рамках контракта на строительство трассы М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань) общей стоимостью более 53 млрд руб.

Согласно данным из карточки подсудимого в Мещанском районном суде Москвы, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
хищение бюджетных средств хищение денег хищение средств прокуратура бюджетные средства ущерб
Материалы по теме
У обвиненной в хищениях депутата ДНР нашли 285 объектов недвижимости
Общество
На Урале задержали ОПГ, подозреваемую в хищении выплат военнослужащим
Общество
Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 10:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 10:19
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:33
Умер призер чемпионата СССР по футболу в составе «Спартака» Крестененко Спорт, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
В Молдавии зафиксировали пролет дрона в воздушном пространстве страны Политика, 10:28
Новая Москва стала первой по числу и доле сделок в новостройках в октябре Недвижимость, 10:27
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ после «сухаря» Спорт, 10:21
В моду вошли лак и шубы в пол: почему началась вторая жизнь «фам фаталь» Life, 10:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Agile устарел: чем его можно заменитьПодписка на РБК, 10:20
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 10:20
Выгода — не только деньги: какими стали современные банки для бизнеса Тренды, 10:19
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» составил около 500 млн руб. Общество, 10:11
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Politico узнало, какой план представит США России в Абу-Даби Политика, 09:57
Три очка Кучерова и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть клуб НХЛ Спорт, 09:45