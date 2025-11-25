В Томской области подрядчика заподозрили в хищении 66 млн руб.

Фото: Прокуратура Томской области

Прокуратура Томской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт моста через реку Кайма в Александровском районе. Сумма ущерба оценивается в 66 млн руб.

По данным ведомства, в начале 2025 года между областным Управлением автомобильных дорог и ООО «Торгово-Строительная компания» был заключен государственный контракт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Однако подрядчик так и не приступил к работам, получив аванс.

Как установила проверка, компания использовала полученные деньги по своему усмотрению, а после расторжения контракта не вернула средства заказчику. В прокуратуре подчеркнули, что действия подрядной организации нанесли ущерб региональному бюджету.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

18 ноября бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга (2013–2014) Владимиру Лавленцеву предъявили обвинение в хищении бюджетных средств в рамках контракта на строительство трассы М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань) общей стоимостью более 53 млрд руб.

Согласно данным из карточки подсудимого в Мещанском районном суде Москвы, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).