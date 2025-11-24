 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Урале задержали ОПГ, подозреваемую в хищении выплат военнослужащим

На Урале задержали ОПГ, подозреваемую в хищении выплат военнослужащим
Оперативники пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая похищала выплаты, положенные участникам специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — отметила Волк.

Фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. Для хищения денежных средств злоумышленники оформляли доверенности на распоряжение счетами потерпевших или дополнительные банковские карты. Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, преступная группа также применяла схему с заключением фиктивных браков для хищения денег военнослужащих. Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Семеро фигурантов заключены под стражу.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники УФСБ и УБК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Свердловской области.

В Крыму задержали мошенников, которые обманывали контрактников
Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В июне в Крыму были задержаны трое жителей Симферополя по подозрению в организации мошеннической схемы, связанной с заключением военных контрактов. По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, фигуранты представлялись сотрудниками силовых ведомств и склоняли граждан к подписанию контрактов для службы в зоне военной операции.

После заключения контрактов злоумышленники требовали с военнослужащих денежные средства якобы для взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшей службе, хотя такие документы не могли быть оформлены. Пострадавшие переводили преступникам часть своих выплат. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Антонина Сергеева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
ОПГ военнослужащие хищения выплаты Челябинская область Свердловская область
