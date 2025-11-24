На Урале задержали ОПГ, подозреваемую в хищении выплат военнослужащим

Video

Оперативники пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая похищала выплаты, положенные участникам специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес по поиску кандидатов на военную службу и отправке их в зону СВО с целью дальнейшего хищения единовременных выплат, в том числе тех, которые положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего», — отметила Волк.

Фигуранты подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их временным жильем и убеждали заключать контракты с Минобороны. Для хищения денежных средств злоумышленники оформляли доверенности на распоряжение счетами потерпевших или дополнительные банковские карты. Как сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией, преступная группа также применяла схему с заключением фиктивных браков для хищения денег военнослужащих. Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых изъяты три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Семеро фигурантов заключены под стражу.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники УФСБ и УБК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Свердловской области.

В июне в Крыму были задержаны трое жителей Симферополя по подозрению в организации мошеннической схемы, связанной с заключением военных контрактов. По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, фигуранты представлялись сотрудниками силовых ведомств и склоняли граждан к подписанию контрактов для службы в зоне военной операции.

После заключения контрактов злоумышленники требовали с военнослужащих денежные средства якобы для взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшей службе, хотя такие документы не могли быть оформлены. Пострадавшие переводили преступникам часть своих выплат. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.