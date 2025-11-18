 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении свыше ₽2,5 млрд на стройке

Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении свыше ₽2,5 млрд на строительстве М-12
Контракт на строительство трассы был заключен в 2020 году, когда Лавленцев был гендиректором АО «Стройтрансгаз». Размер хищения из суммы контракта составил 2,5 млрд руб. В 2024 году Лавленцеву дали 13 лет колонии за мошенничество
Владимир Лавленцев
Владимир Лавленцев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга (2013–2014) Владимиру Лавленцеву предъявили обвинение в хищении бюджетных средств в рамках контракта на строительство трассы М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань) общей стоимостью более 53 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

В 2013 году Владимир Лавленцев из бизнеса перешел на госслужбу. На посту вице-губернатора Петербурга он находился с мая 2013 по октябрь 2014 года, во время губернаторского срока Георгия Полтавченко. Отвечал за жилищную политику, городское хозяйство, ЖКХ, благоустройство и энергетику. В 2015–2018 годах работал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полнoмочного представителя президента в Центральном федеральном oкруге.

Согласно данным из карточки подсудимого в Мещанском районном суде Москвы, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Судебное заседание по делу назначено на 24 ноября.

Вместе с Лавленцевым по делу проходят экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын и директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов, которых обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК, а также экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов, которому вменили ч. 2 ст. 201 УК.

Согласно судебным документам, договор на проектирование трассы М-12 был заключен 22 сентября 2020 года между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз». Соглашение обязывало подрядчика разработать проектно-сметную документацию на общую сумму 53,111 млрд руб. Часть этих средств была похищена, установленный размер ущерба по делу составляет 2,5 млрд руб. На момент заключения контракта Лавленцев, обвиняемый в хищении, занимал пост генерального директора «Стройтрансгаза».

Согласно обвинительному заключению, после ухода с поста замгубернатора Санкт-Петербурга в 2014 году Лавленцев создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза» через подконтрольные фирмы. В 2017–2019-м по фиктивным договорам займа на его счета было перечислено свыше 2,5 млрд руб., выделенных на строительство трассы М-12.

Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет за взятку
Политика
Виталий Кушнарев

Уголовное дело возбудили после заявления преемника Лавленцева на посту гендиректора «Стройтрансгаза» Дмитрия Лебедева. Согласно материалам дела, Лавленцев и Шипицын вину не признали, а их соучастники Проворов и Тарасов пошли на сделку со следствием. Потерпевшими по делу признаны компании «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство», предъявившие гражданский иск на 3 млрд руб.

Год назад, в ноябре 2024-го, суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и особо крупной растрате, а также оштрафовал на 132 млн руб. и взыскал с него 2,6 млрд руб. по иску владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Экс-замгубернатора задержали в июле 2023 года по делу о мошенничестве. Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам мошенничества и растраты на общую сумму 3,3 млрд руб. в период предпринимательской деятельности, в том числе в партнерстве с Тимченко. Сообщник Лавленцева Игорь Забиран обвинялся в растрате 599,7 млн руб.; оба впоследствии признали вину.

Кроме того, в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Лавленцева банкротом по иску Тимченко. Суд оценил общую сумму долга в 835 млн руб. и ввел в отношении экс-чиновника процедуру реализации имущества. Попытка Лавленцева оспорить это решение была отклонена апелляционной инстанцией.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург трасса М-12 хищение строительство дорог суд Владимир Лавленцев
Материалы по теме
Суд приговорил экс-замгубернатора Ростовской области к 13 годам
Политика
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области
Общество
Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет за взятку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
На торги выставили право взыскать с телеведущего Сергея Майорова ₽3,3 млн Общество, 11:32
Сальвадор докупил биткоин на $100 млн во время обвала курса Крипто, 11:27
В Москве повторен температурный рекорд 1940 года для 18 ноября Общество, 11:27
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции Политика, 11:26
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 11:26
В Дагестане при наезде на лошадь погиб водитель легковой машины Общество, 11:25
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР Политика, 11:25
Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом Политика, 11:22
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 11:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава Политика, 11:12
Москалькова попросила Киев забрать эвакуированных украинских граждан Политика, 11:10