Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении свыше ₽2,5 млрд на стройке

Контракт на строительство трассы был заключен в 2020 году, когда Лавленцев был гендиректором АО «Стройтрансгаз». Размер хищения из суммы контракта составил 2,5 млрд руб. В 2024 году Лавленцеву дали 13 лет колонии за мошенничество

Владимир Лавленцев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга (2013–2014) Владимиру Лавленцеву предъявили обвинение в хищении бюджетных средств в рамках контракта на строительство трассы М-12 «Восток» (Москва — Нижний Новгород — Казань) общей стоимостью более 53 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

В 2013 году Владимир Лавленцев из бизнеса перешел на госслужбу. На посту вице-губернатора Петербурга он находился с мая 2013 по октябрь 2014 года, во время губернаторского срока Георгия Полтавченко. Отвечал за жилищную политику, городское хозяйство, ЖКХ, благоустройство и энергетику. В 2015–2018 годах работал главным федеральным инспектором по Москве аппарата полнoмочного представителя президента в Центральном федеральном oкруге.

Согласно данным из карточки подсудимого в Мещанском районном суде Москвы, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Судебное заседание по делу назначено на 24 ноября.

Вместе с Лавленцевым по делу проходят экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын и директор «Горки инжиниринг» Сергей Проворов, которых обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК, а также экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов, которому вменили ч. 2 ст. 201 УК.

Согласно судебным документам, договор на проектирование трассы М-12 был заключен 22 сентября 2020 года между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и АО «Стройтрансгаз». Соглашение обязывало подрядчика разработать проектно-сметную документацию на общую сумму 53,111 млрд руб. Часть этих средств была похищена, установленный размер ущерба по делу составляет 2,5 млрд руб. На момент заключения контракта Лавленцев, обвиняемый в хищении, занимал пост генерального директора «Стройтрансгаза».

Согласно обвинительному заключению, после ухода с поста замгубернатора Санкт-Петербурга в 2014 году Лавленцев создал организованную группу для вывода средств «Стройтрансгаза» через подконтрольные фирмы. В 2017–2019-м по фиктивным договорам займа на его счета было перечислено свыше 2,5 млрд руб., выделенных на строительство трассы М-12.

Уголовное дело возбудили после заявления преемника Лавленцева на посту гендиректора «Стройтрансгаза» Дмитрия Лебедева. Согласно материалам дела, Лавленцев и Шипицын вину не признали, а их соучастники Проворов и Тарасов пошли на сделку со следствием. Потерпевшими по делу признаны компании «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство», предъявившие гражданский иск на 3 млрд руб.

Год назад, в ноябре 2024-го, суд приговорил Лавленцева к 13 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и особо крупной растрате, а также оштрафовал на 132 млн руб. и взыскал с него 2,6 млрд руб. по иску владельца Volga Group Геннадия Тимченко.

Экс-замгубернатора задержали в июле 2023 года по делу о мошенничестве. Ему предъявили обвинение по четырем эпизодам мошенничества и растраты на общую сумму 3,3 млрд руб. в период предпринимательской деятельности, в том числе в партнерстве с Тимченко. Сообщник Лавленцева Игорь Забиран обвинялся в растрате 599,7 млн руб.; оба впоследствии признали вину.

Кроме того, в октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Лавленцева банкротом по иску Тимченко. Суд оценил общую сумму долга в 835 млн руб. и ввел в отношении экс-чиновника процедуру реализации имущества. Попытка Лавленцева оспорить это решение была отклонена апелляционной инстанцией.