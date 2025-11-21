 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб

Юлия Мерваезова
Юлия Мерваезова (Фото: Минстрой ДНР)

Ущерб по уголовному делу в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного превысил 9 млрд руб. Фигуранты обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны России при строительстве 14 объектов по госконтрактам. Об этом свидетельствуют материалы дела, передает ТАСС.

В Москве суд арестовал замминистра ДНР по делу о мошенничестве
Политика
Юлия Мерваезова

17 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Ее задержали в Пятигорске, после чего доставили в Москву. На тот момент следствие вменяло ей два эпизода хищений.

16 октября Мерваезовой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при заключении госконтрактов на общую сумму свыше 4 млрд руб. По версии следствия, будучи директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК, позже переименовано в АО «СибирьПромГрупп»), она в 2021–2022 годах участвовала в хищениях при заключении госконтрактов на строительство объектов для Минобороны. Защита Мерваезовой заявляла, что вменяемые ей преступления не связаны с работой в ВСК.

Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим главой ГВСУ №8 Вадимом Выгулярным, который был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере в июле.

