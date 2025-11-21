Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб

Юлия Мерваезова (Фото: Минстрой ДНР)

Ущерб по уголовному делу в отношении экс-замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой и бывшего главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного превысил 9 млрд руб. Фигуранты обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны России при строительстве 14 объектов по госконтрактам. Об этом свидетельствуют материалы дела, передает ТАСС.

17 сентября Мещанский суд Москвы арестовал Юлию Мерваезову по делу об особо крупном мошенничестве. Ее задержали в Пятигорске, после чего доставили в Москву. На тот момент следствие вменяло ей два эпизода хищений.

16 октября Мерваезовой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при заключении госконтрактов на общую сумму свыше 4 млрд руб. По версии следствия, будучи директором АО «Военно-строительная компания» (ВСК, позже переименовано в АО «СибирьПромГрупп»), она в 2021–2022 годах участвовала в хищениях при заключении госконтрактов на строительство объектов для Минобороны. Защита Мерваезовой заявляла, что вменяемые ей преступления не связаны с работой в ВСК.

Мерваезова проходит по делу вместе с бывшим главой ГВСУ №8 Вадимом Выгулярным, который был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере в июле.