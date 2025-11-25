 Перейти к основному контенту
0

У обвиненной в хищениях депутата ДНР нашли 285 объектов недвижимости

Татьяна Бондаренко
Татьяна Бондаренко (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая в хищениях в особо крупном размере, приобрела 285 объектов недвижимости в период совершения инкриминируемых ей преступлений, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Бондаренко активно скупала недвижимость, а впоследствии избавилась от большей части имущества, переоформив его на брата под видом договоров дарения. В настоящее время у фигурантки официально не осталось никакой недвижимости.

Следствие указывает, что общая стоимость приобретенных объектов многократно превышает совокупные доходы Бондаренко и ее близких родственников. Ранее стало известно, что суд наложил арест на имущество депутата, включая десятки земельных участков в Курском районе Курской области, где она строила коттеджный поселок.

У депутата Бондаренко из ДНР арестовали несколько десятков участков
Общество
Татьяна Бондаренко

Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября по статьям о растрате и незаконной банковской деятельности. Она занимала пост заместителя председателя комитета по восстановлению и строительству в парламенте ДНР.

Сама Бондаренко заявляет в суде, что ее оклеветали и что с начала военной операции лично помогла фронту техникой на «сотни миллионов рублей».

Показания против Бондаренко дал гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, уже получивший четыре года колонии по делу о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Он утверждает, что депутат помогла ему обналичить 30 млн руб., которые затем были переданы экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, также находящемуся под арестом.

Ксения Потрошилина
хищения растрата Недвижимость депутат ДНР Курская область
