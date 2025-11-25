С «крабового короля» потребовали взыскать более 4,2 млрд руб.

Олег Кан (Фото: Фонд «Родные Острова»)

Гособвинитель потребовал взыскать с сахалинского рыбного промышленника и основателя нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олега Кана, известного как «крабовый король», более 4,2 млрд руб., сообщает ТАСС. Бизнесмен проходит по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов.

«Прошу взыскать в доход государства с Кана денежные средства в размере 4 млрд 260 млн 935 тыс. 921 рубля, являющиеся эквивалентом дохода от продажи живого краба», — сказать представитель обвинения.

Также суд отказал в ходатайстве защиты, попросившей закрыть уголовное дело в связи со смертью Кана. Представитель обвинения попросил отложить рассмотрение ходатайства из-за противоречий в документах и необходимости получения мнения близких родственников подсудимого. О том, что Кан мертв, сторона защиты заявила еще в 2024 году, однако Генпрокуратура сочла, что смерть могла быть инсценирована.

Кан был заочно арестован в 2020 году, он находится в розыске. В 2023 году бизнесмена обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.

Прокуратура потребовала назначить рыбопромышленнику 24 года колонии и штраф в размере 5 млн руб.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство конкурента оп бизнесу предпринимателя Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, однако защита обжаловала вердикт.

Кан в 2020 году называл уголовные дела против себя заказными.