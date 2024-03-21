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Генпрокуратура назвала смерть «крабового короля» инсценировкой

Генпрокуратура: смерть рыбопромышленника Кана была инсценировкой
Крупный рыбопромышленник Олег Кан объявлен в розыск по делу об убийстве, его обвиняют также в контрабанде на ₽2,6 млрд. Адвокаты сообщили, что он умер и попросили закрыть дело. Обвинение назвало это заявление ложным
Олег Кан
Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Смерть бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», была инсценировкой. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры во время заседания арбитражного суда по иску ведомства к Кану и нескольким другим рыбопромышленникам.

Генпрокуратура указала, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые справки, что смерть Кана не регистрировалась. Кроме того, родственники в органы ЗАГС не обращались, хотя законодательство обязывает обращаться с заявлением о смерти человека, если об этом стало известно.

«Соответственно, единственным подтверждением юридическим факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — сказал представитель ведомства (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что инсценировкой ведомство считает действия представителя бизнесмена «по поводу создания ложного представления о том, что Кан якобы мертв».

Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля» Кана
Общество
Олег Кан

Олег Кан — знаменитый сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыбодобывающих компаний. Основные объекты их промысла — ценные водные ресурсы: креветки, крабы и прочие морепродукты. Поставки этих товаров, и без того маржинальные, в 2014-2015 годах на фоне резкого роста курса доллара, стали приносить сверхприбыли.

Бизнесмен объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году, тот тоже занимался крабодобычей. А в 2023-м Кана обвинили по четырем статьям УК, его подозревают в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию.

О смерти Кана адвокаты сообщили на заседании суда два дня назад, 19 марта. В связи с этим, указали они, следует закрыть дело против предпринимателя. Представитель Генпрокуратуры еще тогда отметил, что у ведомства нет сведений, которые бы подтверждали эти слова.

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В электронной базе Федеральной наследственной палаты (ФНП) открыто дело о смерти человека, у которого совпадает полное ФИО и дата рождения с бизнесменом Олегом Каном, убедился корреспондент РБК. Номер дела: 34/2023, его открыла нотариус Людмила Семенец. Согласно документу, Кан умер 14 февраля 2023 года.

Слухи о смерти Кана распространились в сахалинских телеграм-каналах еще около года назад, в конце февраля — спустя две недели после даты смерти, указанной в карточке ФНП. В публикациях утверждалось, что рыбопромышленник скончался в Великобритании от рака поджелудочной железы, похороны прошли в Южной Корее.

При этом тогда ни защита Кана, ни Приморский краевой суд эти сведения не подтвердили. «Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме», — сказал адвокат бизнесмена Константин Трапаидзе. В суде отметили: «Официальной информации о смерти подсудимого, в том числе от представителей стороны защиты, в Приморский краевой суд не поступало».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Олег Кан Генпрокуратура краб ЗАГС
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