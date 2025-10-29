Обвинение запросило 24 года колонии для «умершего» «крабового короля»

Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде краба на 2,6 млрд руб. Защита сообщала о смерти бизнесмена, но прокуратура считает это инсценировкой, он объявлен в розыск

Фото: Фонд «Родные Острова»

Обвинение запросило 24 года колонии и штраф в размере 5 млн руб. сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владивостока.

«Государственным обвинителем в качестве наказания предложено... определить Кану окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей», — указывают в инстанции.

Обвинение также попросило лишить Кана права быть руководителем учреждениях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года.

Олег Кан — сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были крабы, креветки и другие морепродукты.

Бизнесмена заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году, который тоже занимался крабодобычей.

В 2023-м Кана обвинили по четырем статьям УК, его подозревают в создании преступного сообщества, контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб.

В марте 2024 года адвокаты заявили о смерти Кана, однако Генпрокуратура считает, что смерть могла быть инсценирована.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации убийства конкурента по бизнесу Валерия Пхиденко, занятого в крабовом промысле, и приговорил к 17 годам лишения свободы. В октябре приговор утвердил апелляционный суд в Новосибирске.

В середине мая 2025 года защита Кана обжаловала приговор по делу об убийстве предпринимателя.

Накануне, 28 октября, Генпрокуратура утвердила обвинение по другому делу – о контрабанде краба на 1,2 млрд рублей. Одним из фигурантов является бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которого тоже называют «крабовым королем». По данным следствия, в 2012-2016 годах обвиняемые незаконно перевезли в Южную Корею 147 партий краба-стригуна. Они предоставили таможне документы с заниженной стоимостью товара, уклонившись от уплаты 72,9 млн рублей таможенных платежей.