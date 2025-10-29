 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Обвинение запросило 24 года колонии для «умершего» «крабового короля»

Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде краба на 2,6 млрд руб. Защита сообщала о смерти бизнесмена, но прокуратура считает это инсценировкой, он объявлен в розыск
Фото: Фонд «Родные Острова»
Фото: Фонд «Родные Острова»

Обвинение запросило 24 года колонии и штраф в размере 5 млн руб. сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Владивостока.

«Государственным обвинителем в качестве наказания предложено... определить Кану окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей», — указывают в инстанции.

Генпрокуратура направила в суд дело сына «крабового короля» о контрабанде
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Обвинение также попросило лишить Кана права быть руководителем учреждениях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года.

Олег Кан — сахалинский рыбный промышленник, основатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. Ключевыми объектами их промысла были крабы, креветки и другие морепродукты.

Бизнесмена заочно арестовали в 2020 году по делу об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году, который тоже занимался крабодобычей.

В 2023-м Кана обвинили по четырем статьям УК, его подозревают в создании преступного сообщества, контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб.

В марте 2024 года адвокаты заявили о смерти Кана, однако Генпрокуратура считает, что смерть могла быть инсценирована.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд признал Кана виновным в организации убийства конкурента по бизнесу Валерия Пхиденко, занятого в крабовом промысле, и приговорил к 17 годам лишения свободы. В октябре приговор утвердил апелляционный суд в Новосибирске.

В середине мая 2025 года защита Кана обжаловала приговор по делу об убийстве предпринимателя.

Накануне, 28 октября, Генпрокуратура утвердила обвинение по другому делу – о контрабанде краба на 1,2 млрд рублей. Одним из фигурантов является бизнесмен Дмитрий Дремлюга, которого тоже называют «крабовым королем». По данным следствия, в 2012-2016 годах обвиняемые незаконно перевезли в Южную Корею 147 партий краба-стригуна. Они предоставили таможне документы с заниженной стоимостью товара, уклонившись от уплаты 72,9 млн рублей таможенных платежей.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Олег Кан обвинение колония контрабанда крабы
Материалы по теме
Суд обратил недвижимость сына «крабового короля» в доход государства
Бизнес
Генпрокуратура направила в суд дело сына «крабового короля» о контрабанде
Бизнес
Защита «крабового короля» оспорила приговор об убийстве в Верховном суде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел Общество, 12:01
СК раскрыл, как умер мужчина в квартире осужденного за каннибализм Общество, 12:00
Что помогло лизинговой компании Carcade понять потребности рынка РБК Компании, 12:00
Экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальном насилии над подростком Спорт, 11:58
Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео Общество, 11:57
Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии Политика, 11:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бюджет аренды элитного коттеджа в Подмосковье подскочил на четверть Недвижимость, 11:53
Минэк указал на проблему ИИ, когда «10 минут доказываешь, что ты человек» Технологии и медиа, 11:50
Актера Романа Попова похоронят в Москве Общество, 11:49
Таланты в команде нужны не всегда. Когда их искать и как удерживать Образование, 11:47
Убившую троих детей жительницу Канска отправили лечиться Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В США дебютировали ETF на три альткоина. Как отреагировал рынок Крипто, 11:40