Бизнес⁠,
0

Защита «крабового короля» попросила закрыть дело из-за его смерти

Адвокат Олега Кана попросил закрыть дело из-за смерти бизнесмена
Защита Олега Кана в 2024 году заявила о смерти бизнесмена, но Генпрокуратура назвала ее инсценировкой. Обвинение требует назначить рыбопромышленнику 24 года тюрьмы по делу о контрабанде и уклонении от уплаты налогов

Защита бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», попросила закрыть против него уголовное дело о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС.

«В соответствии со статьей 119 УПК РФ защита заявляет в настоящее ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого», — сказал в зале суда адвокат Максим Белянин. О том, что Кан мертв, сторона защиты заявляла еще в 2024 году, однако Генпрокуратура сочла, что смерть могла быть инсценирована.

Суд во Владивостоке отложил рассмотрение дела на 17 ноября.

Обвинение запросило 24 года колонии для «умершего» «крабового короля»
Общество
Фото:Фонд «Родные Острова»

Кан был заочно арестован в 2020 году, он находится в розыске. В 2023 году бизнесмена обвинили по четырем статьям УК. Генпрокуратура заподозрила его в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд руб. и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд руб. По версии ведомства, в 2014–2019 годах предприниматель контрабандой поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию. В минувшем октябре гособвинение потребовало назначить рыбопромышленнику 24 года колонии и штраф в размере 5 млн руб.

В апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба. Защита обжаловала вердикт.

Кан в 2020 году называл уголовные дела против себя заказными.

Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Кан уголовное дело контрабанда уклонение от уплаты налогов

