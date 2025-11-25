В Краснодарском крае из-за налета БПЛА были повреждены не менее 20 домов
В Краснодарском крае не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения в следствие ночного налета беспилотников. Ранения получили шесть жителей края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Он назвал атаку на регион одной из самых продолжительных и массированных за все время. Самая сложная обстановка, по словам главы региона, находится в Новороссийске и Геленджике.
Предварительно, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, в результате налета пострадали 4 человека. В селе Кабардинка Геленджика несколько частных домов также получили повреждения, один человек госпитализирован.
В Туапсе экстренные службы локализовали пожар на крыше многоквартирного дома и продолжают тушить возгорание. Охранник соседнего учреждения получил ранения, но от госпитализации отказался, передал Кондратьев.
В Краснодаре офисное здание и несколько домов получили незначительные повреждения, в селе Первореченском Динского района частное домовладение было также незначительно повреждено.
В Новороссийске, Туапсинском районе и Сочи сняли угрозу налета БПЛА. На момент подготовки материала опасность сохраняется в Геленджике.
В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика действуют ограничения на полеты. Там не принимают и не выпускают воздушные рейсы.
