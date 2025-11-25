 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Краснодарском крае из-за налета БПЛА были повреждены не менее 20 домов

В Краснодарском крае из-за ночного налета БПЛА были повреждены не менее 20 домов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения в следствие ночного налета беспилотников. Ранения получили шесть жителей края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он назвал атаку на регион одной из самых продолжительных и массированных за все время. Самая сложная обстановка, по словам главы региона, находится в Новороссийске и Геленджике.

Предварительно, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, в результате налета пострадали 4 человека. В селе Кабардинка Геленджика несколько частных домов также получили повреждения, один человек госпитализирован.

В Туапсе экстренные службы локализовали пожар на крыше многоквартирного дома и продолжают тушить возгорание. Охранник соседнего учреждения получил ранения, но от госпитализации отказался, передал Кондратьев.

В Краснодаре офисное здание и несколько домов получили незначительные повреждения, в селе Первореченском Динского района частное домовладение было также незначительно повреждено.

Оперштаб назвал число пострадавших от атак дронов в Новороссийске
Политика

В Новороссийске, Туапсинском районе и Сочи сняли угрозу налета БПЛА. На момент подготовки материала опасность сохраняется в Геленджике.

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика действуют ограничения на полеты. Там не принимают и не выпускают воздушные рейсы.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Александра Озерова
Краснодарский край Вениамин Кондратьев БПЛА повреждения беспилотники
Вениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев
политик, губернатор Краснодарского края
1 сентября 1970 года
