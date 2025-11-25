Оперштаб назвал число пострадавших от атак дронов в Новороссийске
В результате массированной атаки беспилотников в Новороссийске в настоящий момент ранения получили четыре человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Всего, по поступившей информации, в настоящий момент в Новороссийске повреждения получили 5 многоквартирных и 2 частных дома. Пострадали 4 человека», — говорится в сообщении.
Среди пострадавших один мужчина получил ранения при падении обломков на частный дом. Еще по двум адресам пострадали двое мужчин, они были на улице.
В результате падения обломков беспилотников в Новороссийске пострадали три жилых здания. Как сообщалось ранее, был поврежден 16-этажный жилой дом, где пострадала угловая квартира на последнем этаже.
Позднее в результате нового инцидента обломки еще одного сбитого беспилотника попали в другой многоквартирный дом. Возгорание произошло в трех квартирах на 11-м и 12-м этажах. Пожарным удалось полностью ликвидировать огонь.
Еще один удар пришелся на пятиэтажный жилой дом в селе Мысхако под Новороссийском, где от падения обломков загорелась одна квартира. Возгорание было оперативно потушено.
Ранее было известно только об одном пострадавшем. Это мужчина, он получил ранения из-за падения обломков беспилотника на частный дом.
