 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты

Аэропорт Сочи приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также ограничения действуют в аэропортах Геленджика (с 21:40 мск) и Краснодара (с 22:00 мск).

Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА
Политика

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Помимо этого, силы ПВО отражают беспилотную атаку на Геленджик и Новороссийск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Александра Озерова
Сочи Краснодарский край Геленджик Краснодар аэропорты
Материалы по теме
Аэропорты Краснодара и Геленджика ограничили полеты
Политика
Аэропорт Шереметьево временно перестал принимать рейсы
Общество
Аэропорт Калуги временно перестал принимать самолеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 00:59 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 00:59
Обломки еще одного дрона в Новороссийске упали в Южном районе Политика, 01:16
NYT рассказала о воевавшем за Россию выпускнике колледжа Генштаба США Политика, 01:12
В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты Политика, 00:51
В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались Политика, 00:49
Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА Политика, 00:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина Политика, 00:29
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Одна из самых ярких фигуристок России». Туктамышева завершила карьеру Спорт, 00:09
Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом Общество, 00:04
ЕС запретил европейским компаниям продавать СПГ из России в третьи страныПодписка на РБК, 00:01
В Новороссийске силы ПВО отражают массированную атаку дронов Политика, 24 ноя, 23:59
Белый дом сообщил о согласовании большинства пунктов мирного плана Политика, 24 ноя, 23:48