Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты

В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также ограничения действуют в аэропортах Геленджика (с 21:40 мск) и Краснодара (с 22:00 мск).

Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Помимо этого, силы ПВО отражают беспилотную атаку на Геленджик и Новороссийск.