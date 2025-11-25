Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты
В аэропорту Сочи приостановили прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Также ограничения действуют в аэропортах Геленджика (с 21:40 мск) и Краснодара (с 22:00 мск).
Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Помимо этого, силы ПВО отражают беспилотную атаку на Геленджик и Новороссийск.
