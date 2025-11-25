В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотников отменили в Новороссийске и Туапскинском районе. Об этом сообщили главы населенных пунктов Андрей Кравченко и Сергей Бойко соответственно.
«Отмена угрозы БПЛА», — написал Бойко в своем телеграм-канале.
Кравченко сообщил, что опасности для жителей и гостей Новороссийска нет.
В Новороссийске угроза прилета БПЛА была объявлена накануне в 21:00, в городе были повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали четыре человека.
В Туапсинском районе режим опасности ввели также накануне в 23:48. Там в результате налета БПЛА на крыше многоквартирного дома произошло возгорание, одного мужчину поранило осколками.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины