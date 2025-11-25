В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотников отменили в Новороссийске и Туапскинском районе. Об этом сообщили главы населенных пунктов Андрей Кравченко и Сергей Бойко соответственно.

«Отмена угрозы БПЛА», — написал Бойко в своем телеграм-канале.

Кравченко сообщил, что опасности для жителей и гостей Новороссийска нет.

В Новороссийске угроза прилета БПЛА была объявлена накануне в 21:00, в городе были повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали четыре человека.

В Туапсинском районе режим опасности ввели также накануне в 23:48. Там в результате налета БПЛА на крыше многоквартирного дома произошло возгорание, одного мужчину поранило осколками.