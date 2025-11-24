 Перейти к основному контенту
Ушаков допустил изменение мирного плана США Россией, Европой и Украиной

Ушаков: мирный план будет изменяться Россией, США, Европой и Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Проект американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта будет подвергаться переработке со стороны России, Украины, США и стран Европы. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Нам передали же какой-то проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской», — сказал Ушаков.

При этом помощник президента отметил, что Россия не вела обсуждение проекта.

Разработанный США план урегулирования состоит из 28 пунктов. Согласно ему, Крым, ДНР и ЛНР признаются российскими, а Украина сокращает численность ВСУ до 600 тыс. человек и закрепляет в Конституции отказ от вступления в НАТО.

В Украине заявили о намерении изменить несколько пунктов плана. Свою версию соглашения также разработали Британия, Франция и Германия. Официально план опубликован не был.

Президент России Владимир Путин 21 ноября подтвердил, что Россия получила текст проекта мирного плана США. Он подчеркнул, что проект может стать основой для урегулирования украинского конфликта и Москва готова к его детальному обсуждению. При этом в Кремле отказались комментировать контрпредложения ЕС на план США, так как не получали официальную информацию о переговорах.

Мирный план после переговоров в Женеве решили сократить
Политика
Фото:Emma Farge / Reuters

Спецпосланник президента США Кит Келлог допустил, что российская сторона также потребует внести изменения в подготовленный США план.

