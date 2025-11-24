Чемезов заявил о лидерстве России в мире по выпуску снарядов и бомб

Сергей Чемезов (Фото: Ростех)

После начала спецоперации объемы выпуска вооружений в России многократно выросли, страна производит снарядов и бомб больше любого другого государства в мире. Об этом генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью ТАСС.

По его словам, нынешние объемы выпуска самолетов, танков и других вооружений не сопоставимы с теми, которые были до начала специальной военной операции в 2022 году.

«Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб», — сказал Чемезов.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что за два года выпуск боеприпасов в стране увеличился в 14 рааз, а производство беспилотников — в четыре раза. О значительном росте выпуска вооружений ранее говорил и бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Примерно в этот же период компания Bain & Company оценила, что российские предприятия в 2024 году должны были произвести в год около 4,5 млн артиллерийских снарядов по сравнению с производством примерно 1,3 млн аналогичных боеприпасов в США и европейских странах. Аналитики также отметили более низкую стоимость российских снарядов