Украинская делегация покинула Женеву
Делегация Украины покинула Женеву, где проходило обсуждение мирных планов представленных США и странами Евросоюза.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Сейчас наша делегация возвращается домой, и я ожидаю полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и основных акцентах со стороны партнеров», — написал Зеленский.
Он добавил, что дальнейшие шаги Киева будет определены после анализа доклада о результатах переговоров.
Накануне, 23 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о начале работы украинской делегации по американскому мирному плану в Женеве и заявил об уже проведенных встречах с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров ряда стран.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу в Женеве самой продуктивной с начала конфликта на Украине.
«У нас была, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча с начала процесса», — заявил дипломат.
