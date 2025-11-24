 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Украинская делегация покинула Женеву

Фото: Emma Farge / Reuters
Фото: Emma Farge / Reuters

Делегация Украины покинула Женеву, где проходило обсуждение мирных планов представленных США и странами Евросоюза.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Сейчас наша делегация возвращается домой, и я ожидаю полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и основных акцентах со стороны партнеров», — написал Зеленский.

Он добавил, что дальнейшие шаги Киева будет определены после анализа доклада о результатах переговоров.

Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине
Политика
Дональд Трамп

Накануне, 23 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о начале работы украинской делегации по американскому мирному плану в Женеве и заявил об уже проведенных встречах с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров ряда стран.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу в Женеве самой продуктивной с начала конфликта на Украине.

«У нас была, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча с начала процесса», — заявил дипломат.

