Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Делегации Вашингтона и Киева провели успешные переговоры в Женеве, на которых сблизили позиции по мирному урегулированию. Трамп посоветовал: «Не верь, пока не увидишь», но выразил оптимизм
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Вокруг обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта происходит «возможно, что-то хорошее», заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — написал он.

Накануне, 23 ноября, проект соглашения обсудили украинская и американская делегации. По итогам встречи Киев подтвердил, что условия отвечают его интересам, а «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, сообщил Белый дом.

По сведениям «РБК-Украина», большинство позиций удалось согласовать, делегации оставили «за скобками» лишь темы территорий и интеграции в НАТО, их должны обсудить на уровне президентов. Согласно первоначальному плану, составленному США, Украина должна была сократить численность ВСУ до 600 тыс. человек, отказаться от НАТО, признать де-факто российскими Крым, Донецк и Луганск. Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни
Политика
Дмитрий Песков

Российские власти приветствовали разработку плана. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — рассказал 21 ноября президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что у России этот план есть.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
В Кремле ответили на вопрос об изменении мирного плана США по Украине
Политика
