Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине

Делегации Вашингтона и Киева провели успешные переговоры в Женеве, на которых сблизили позиции по мирному урегулированию. Трамп посоветовал: «Не верь, пока не увидишь», но выразил оптимизм

Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

Вокруг обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта происходит «возможно, что-то хорошее», заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — написал он.

Накануне, 23 ноября, проект соглашения обсудили украинская и американская делегации. По итогам встречи Киев подтвердил, что условия отвечают его интересам, а «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, сообщил Белый дом.

По сведениям «РБК-Украина», большинство позиций удалось согласовать, делегации оставили «за скобками» лишь темы территорий и интеграции в НАТО, их должны обсудить на уровне президентов. Согласно первоначальному плану, составленному США, Украина должна была сократить численность ВСУ до 600 тыс. человек, отказаться от НАТО, признать де-факто российскими Крым, Донецк и Луганск. Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Российские власти приветствовали разработку плана. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — рассказал 21 ноября президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что у России этот план есть.