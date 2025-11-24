Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине
Вокруг обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта происходит «возможно, что-то хорошее», заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Неужели возможно достижение большого прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верь, пока не увидишь, но кое-что хорошее, возможно, происходит», — написал он.
Накануне, 23 ноября, проект соглашения обсудили украинская и американская делегации. По итогам встречи Киев подтвердил, что условия отвечают его интересам, а «окончательные решения» в рамках этого проекта примут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, сообщил Белый дом.
По сведениям «РБК-Украина», большинство позиций удалось согласовать, делегации оставили «за скобками» лишь темы территорий и интеграции в НАТО, их должны обсудить на уровне президентов. Согласно первоначальному плану, составленному США, Украина должна была сократить численность ВСУ до 600 тыс. человек, отказаться от НАТО, признать де-факто российскими Крым, Донецк и Луганск. Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.
Российские власти приветствовали разработку плана. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается», — рассказал 21 ноября президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что у России этот план есть.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины