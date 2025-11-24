Швейцария назвала сроки и цель визита министра иностранных дел в Москву

Иньяцо Кассис (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства его страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает Le Temps.

«Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ в тесном контакте с Россией и Украиной», — заявил в интервью изданию глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.

Швейцария примет председательство в ОБСЕ 1 января. Приоритетом для Иньяцо Кассис сейчас являются визиты в Киев, Москву и Тбилиси в феврале 2026-го.

По данным дипломатического источника в ОБСЕ, намерение совершить такие поездки было доведено до сведения 57 государств-членов на министерской встрече в Вене в конце сентября.

Как подчеркивает издание, решение о визитах принято на фоне разногласий между Европой и США касательно плана мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. США разработали план из 28 пунктов. Он предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Российские власти допустили, что предложение может стать основой урегулирования.

Вместе с тем, в Евросоюзе заявили, что подобные документы должны разрабатываться исключительно совместно с ЕС и Киевом. Вскоре европейские лидеры предложили свою версию проекта, предполагающую в том числе прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, членство Украины в ЕС, переговоры о территориях с позиций от текущей линии соприкосновения и другие пункты.

В Кремле ранее заявляли, что ЕС не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам России и Украины, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева.