 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Первое за три недели авто въехало на территорию пункта пропуска «Бенякони», сопредельный литовскому пункту «Шальчининкай», сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.

«На сегодняшний день на границе с Европейским союзом функционирует семь пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией», — указали в ведомстве.

БеЛТА отмечает, что работу также возобновил пункт пропуска «Каменный Лог», сопредельный литовскому пункту «Мядининкай».

Литва решила открыть границу с Белоруссией
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

29 октября правительство Литвы решило на месяц — до 30 ноября — закрыть границу с Белоруссией, оставив исключения, в частности, для дипломатов и граждан Литвы. Полностью была прекращена работа пункта «Шальчининкай» — «Бенякони», а пропуск через «Медининкай» — «Каменный Лог» ограничен.

Решение последовало за приостановкой работы пунктов «Мядининкай» и «Шальчининкай» из-за появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 19 ноября кабинет министров Литвы принял решение открыть пункты раньше срока.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белоруссия Литва граница
Материалы по теме
Литва решила открыть границу с Белоруссией
Политика
В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией
Политика
Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 19 ноя, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 19 ноя, 10:03
В офисе Нетаньяху обнаружили подозрительный конверт Политика, 03:43
Норвежская газета рассказала, как страна «зажата между Россией и ЕС» Политика, 03:37
Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России Политика, 03:14
Трамп заявил, что Маску повезло, и он с ним Политика, 02:58
Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты Общество, 02:43
Суд в Италии подтвердил решение выдать ФРГ украинца по делу «Севпотоков» Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 02:31
Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией Политика, 02:17
Путин заступился за работников Сбера, признанных ИИ «неэффективными» Финансы, 01:55
Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула Общество, 01:48
Трамп назвал конфликт на Украине «чертовой войной» Политика, 01:42
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию Политика, 01:17
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве Политика, 01:02