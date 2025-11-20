Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Первое за три недели авто въехало на территорию пункта пропуска «Бенякони», сопредельный литовскому пункту «Шальчининкай», сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белоруссии.

«На сегодняшний день на границе с Европейским союзом функционирует семь пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией», — указали в ведомстве.

БеЛТА отмечает, что работу также возобновил пункт пропуска «Каменный Лог», сопредельный литовскому пункту «Мядининкай».

29 октября правительство Литвы решило на месяц — до 30 ноября — закрыть границу с Белоруссией, оставив исключения, в частности, для дипломатов и граждан Литвы. Полностью была прекращена работа пункта «Шальчининкай» — «Бенякони», а пропуск через «Медининкай» — «Каменный Лог» ограничен.

Решение последовало за приостановкой работы пунктов «Мядининкай» и «Шальчининкай» из-за появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 19 ноября кабинет министров Литвы принял решение открыть пункты раньше срока.