Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса из-за шаров с контрабандой
Литва закрыла аэропорт Вильнюса и пункты пропуска на границе с Белоруссией после обнаружения в своем воздушном пространстве объектов, предположительно идентифицированных как воздушные шары с контрабандой, сообщает Reuters со ссылкой на национальный центр управления Литвы в кризисных ситуациях
Аэропорт Вильнюса закрывают из-за метеозондов с контрабандой третьи сутки подряд — ранее он приостанавливал работу в пятницу и субботу.
Как отмечает агентство, литовская сторона обвиняет властей Белоруссии в том, что они не пресекают практику переброски контрабандных сигарет с помощью воздушных шаров.
В воскресенье, 26 октября, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за метеозондов с контрабандой.
Глава МВД Литвы Владислав Кондратович после инцидентов с белорусскими воздушными шарами с контрабандой пообещал принять меры, но не раскрыл, какие именно.
По данным национального центра кризисного управления Литвы, всего на данный момент было изъято четыре метеозонда с сигаретами, передает Delfi. Их зафиксировали около городов Лаздияй, Друскининкай, Шальчининкай, а также частично в Алитусском районе.
