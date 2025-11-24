Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. О снятии мер стало известно в 5:45 мск.

Двумя часами ранее возобновила полеты воздушная гавань Пензы. Таким образом, во всех российских аэропортах на момент публикации сняты ограничения на прием и выпуск рейсов.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В период с 13:00 до 20:00 мск ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ, из них 26 сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

Над Архангельской областью днем 23 ноября впервые с начала военной операции на Украине сбили два беспилотника.