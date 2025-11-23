 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области

Сюжет
Военная операция на Украине
За четыре часа над российскими регионами сбиты десять украинских беспилотников. По данным Минобороны, атаке подверглись Архангельская, Белгородская и Калужская области, а также Московский регион
Архангельск
Архангельск (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Архангельской областью, сообщило Минобороны России. Ранее регион в сводках военного ведомства не упоминался.

Дроны были сбиты в период с 9:00 до 13:00 мск. Помимо Архангельской области атаке также подвергся Московский регион, где были сбиты три дрона, в том числе два, летевших в направлении Москвы. Еще три БПЛА уничтожили в Белгородской области, два — над территорией Калужской области.

Местный портал «29.ru» пишет, что жители Архангельска столкнулись с проблемами с мобильным интернетом. В региональном правительстве ранее объяснили, что временные ограничения на передачу данных связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей Архангельской области».

На подлете к Москве сбили четвертый дрон
Политика
Москва

Вечером 20 ноября в аэропорту Котласа в Архангельской области ограничивали прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничительные меры вводились «для обеспечения безопасности». Об уничтожении беспилотников в Архангельской области местные власти или Минобороны тогда не сообщали.

8 ноября беспилотники атаковали Вологодскую область, которая граничит с Архангельской. Тогда, по данным Минобороны, над территорией региона были сбиты два дрона. В Архангельской области, как писал «29.ru», угрозу «Беспилотной опасности» объявляли 12 августа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Теги
Минобороны Архангельская область беспилотники
Материалы по теме
Военные сбили 75 дронов над Россией за ночь
Политика
Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Политика
Беспилотники сбили над Черным морем, Кубанью и Смоленской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 15:07 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 15:07
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности» Политика, 15:15
«Крылья Советов» впервые за два месяца победили в РПЛ Спорт, 15:07
Премьер Канады заявил о новом «центре тяжести» и прогрессе без США Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 14:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Российский шахматист не смог выйти в финал Кубка мира Спорт, 14:50
Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области Политика, 14:49
Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США Политика, 14:42
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 14:38