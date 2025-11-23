Минобороны впервые сообщило об уничтожении дронов в Архангельской области

За четыре часа над российскими регионами сбиты десять украинских беспилотников. По данным Минобороны, атаке подверглись Архангельская, Белгородская и Калужская области, а также Московский регион

Архангельск (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Архангельской областью, сообщило Минобороны России. Ранее регион в сводках военного ведомства не упоминался.

Дроны были сбиты в период с 9:00 до 13:00 мск. Помимо Архангельской области атаке также подвергся Московский регион, где были сбиты три дрона, в том числе два, летевших в направлении Москвы. Еще три БПЛА уничтожили в Белгородской области, два — над территорией Калужской области.

Местный портал «29.ru» пишет, что жители Архангельска столкнулись с проблемами с мобильным интернетом. В региональном правительстве ранее объяснили, что временные ограничения на передачу данных связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей Архангельской области».

Вечером 20 ноября в аэропорту Котласа в Архангельской области ограничивали прием и выпуск самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничительные меры вводились «для обеспечения безопасности». Об уничтожении беспилотников в Архангельской области местные власти или Минобороны тогда не сообщали.

8 ноября беспилотники атаковали Вологодскую область, которая граничит с Архангельской. Тогда, по данным Минобороны, над территорией региона были сбиты два дрона. В Архангельской области, как писал «29.ru», угрозу «Беспилотной опасности» объявляли 12 августа.